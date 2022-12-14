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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الوزراء: نؤكد ضرورة وضع الأسعار على جميع السلع في كل منافذ البيع

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أكد  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه لن يتم ترك فئة ما من التجار تتلاعب ، بالشعب، و تستغل الظروف الأقتصادية، لزيادة الأسعار عن معدلاتها الطبيعية، مضيفاً أنه يجب وضع الأسعار على جميع السلع المعروضة في كل منافذ البيع.


وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم،أن هناك سلعا إستراتيجية تمس الحياة اليومة  للمواطن المصري، سوف يوضع لها مدى سعري وذلك بالتنسيق  مع إتحاد الغرف التجارية، و إتحاد الصناعات، و هذا المدى السعري سوف يطبق على السلع الإستراتيجية فقط، و ليست جميع السلع، و ذلك وفقاً لجودة السلع و أنواعها.

 

وتابع رئيس الوزراء، قائلاً:" هذه الأرقام تعدل و تراجع بصورة شهرية، عشان نتأكد أنها متوفقة مع أسعار السلع و أسعار المدخلات، و أوضاع البلد، و يتم التنسيق في هذا الأمر مع الدولة و أجهزتها"


وأوضح مدبولي، أن إتحاد الغرف التجارية، و إتحاد الصناعات، سوف يعلنون عن المدى السعري للسلع الإستراتيجية، و سوف يتم الإلتزام بهذه الأسعار، من جميع سلاسل البيع،مؤكداً أن الدولة المصرية لن تتجاوز أي نوع من أنواع المغالاة، و أستغلال الظروف الأقتصادية.

 

 

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