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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة المغرب وفرنسا.. مبابي يتساوى مع ميسي في صدارة هدافي المونديال

صدى البلد

تتجه الأنظار نحو مباراة المغرب وفرنسا، في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم، بعد حقق أسود الأطلس إنجاز تاريخي للوصول إلى هذا الدور، كأول منتخب إفريقي.


وقبل بداية مباراة المغرب وفرنسا، يتصدر كيليان مبابي، نجم منتخب الديوك قائمة هدافي كأس العالم 2022، بالتساوي مع الأرجنتين ليونيل ميسي.


قائمة هدافي كأس العالم ٢٠٢٢:


1-مبابي 5 أهداف.
2- ميسي 5 أهداف.
3- أوليفيه جيرو 4 أهداف.
4- جوليان ألفاريز 4 أهداف.
5- إينير فالنسيا 3 أهداف.
6- كودي جاكبو 3 أهداف.
7- راموش 3 أهداف.
8- راشفورد 3 أهداف.
9- ريتشارلسون 3 أهداف.
10- موراتا 3 أهداف.

مبابي ميسي المغرب فرنسا كأس العالم

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