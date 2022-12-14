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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الوقت الفعلي | قرار في الاتحاد السعودي للكرة يماثل مونديال قطر 2022

صدى البلد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تطبيق نظام اعتماد دقائق الوقت الفعلي، مثلما حدث في كأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.

وجاء بيان الاتحاد السعودي كالتالي:.

 

اعتمدت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم تطبيق دقائق اللعب الفعلية على غرار ما تم العمل به في كأس العالم بقطر 2022.

وأكدت اللجنة أن تطبيق دقائق اللعب الفعلية في مباريات المونديال جاء بنتائج إيجابية على مستوى زيادة عدد دقائق اللعب الفعلية، مشيرة إلى أنها تستهدف حساب الوقت الإضافي مع نهاية كل شوط وذلك من خلال مهمة يقوم بها الحكم الرابع الذي سوف يقوم بإعلان الوقت بدل الضائع.

وأكدت لجنة الحكام أنها تسعى من خلال تطبيق دقائق اللعب الفعلية لزيادة وقت اللعب الفعال حتى 60 دقيقة بدلًا من الرقم السابق 50 دقيقة، بالإضافة إلى المساهمة في تجهيز لاعبي المنتخبات الوطنية للاستحقاقات القادمة، إلى جانب تجهيز الحكام السعوديين للمشاركة في مباريات الاتحادين الدولي والآسيوي.

ووجهت لجنة الحكام تعليمات للحكام للإدارة الفعالة لحساب الوقت بدل الضائع في 6 حالات محددة من الصافرة إلى الصافرة، وهي الهدف والاحتفال به، وركلة الجزاء، والإصابات، وإضاعة الوقت، والاعتراضات بين اللاعبين، ومراجعات حكم الفيديو.

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الوقت الفعلي | قرار في الاتحاد السعودي للكرة يماثل مونديال قطر 2022

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