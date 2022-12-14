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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المستشار الألماني: الاتحاد الأوروبي سيقف موحدًا في أي نزاع مع الولايات المتحدة

المستشار الألماني
المستشار الألماني

أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيقف موحدًا في أي نزاع مع الولايات المتحدة بشأن دعمها للشركات في إطار خطتها للمناخ التي يخشى أن تضر بشركات أوروبية.

وفي حديثه للبرلمان قبل قمة المجلس الأوروبي في بروكسل، قال شولتس إن حزمة واشنطن الهائلة لحماية المناخ تمثل "مساهمة مثيرة للإعجاب في تحول الاقتصاد الأمريكي".

وأضاف أن الشركاء الأوروبيين "كانوا يأملون منذ فترة طويلة في" خطوات أمريكية حاسمة للتصدي لتغير المناخ.

وأشار إلى أن خطة الإنفاق الكبيرة "يجب ألا تعوق المنافسة العادلة"، وتابع الزعيم الألماني: "لهذا السبب أؤيد بشدة المحادثات المكثفة التي تجريها المفوضية الأوروبية مع الولايات المتحدة" بشأن هذه القضية، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأردف: "يجب ألا نسمح لأنفسنا بالانقسام في العلاقة عبر الأطلسي، بل على العكس من ذلك، بدلًا من نزاع كبير، يجب علينا تعزيز تعاون أكبر".

وينصّ قانون خفض التضخم الأمريكي على صرف حوالي 370 مليار دولار من الإعانات للتحول إلى الطاقة الخضراء، إضافة إلى تخفيضات ضريبية للسيارات الكهربائية وبطارياتها المصنوعة في الولايات المتحدة.

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واعتبر العديد من قادة الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم ماكرون، أن المساعدات الأمريكية تحثّ الشركات الأوروبية على الانتقال إلى الولايات المتحدة.

وخلال زيارة الدولة أجراها إلى واشنطن مؤخرًا، دعا الرئيس الفرنسي نظيره الأمريكي إلى إدخال "تعديلات" على الخطة حتى لا تُعامل الشركات الأوروبية بشكل غير عادل، لكن ذلك لم يتحقق بعد.

ولم تسفر محادثات التجارة والتكنولوجيا بين المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين، الأسبوع الماضي، عن تحقيق انفراجة في الملف.

لكن مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس قال للصحفيين بعد المحادثات: "إننا نترك هذا الاجتماع أكثر تفاؤلًا بقليل مما كنا قبله".

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