رئيس الوزراء يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الـ 25 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة
مسؤول إسرائيلي: المفاوضات مع دمشق مستمرة.. وتل أبيب لا تقف خلف حكمت الهجري
انطلاق بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة بمشاركة 15 دولة
من عظمة الفراعنة إلى ذكاء المستقبل.. المتحف المصري الكبير يعكس عبقرية مصر الحديثة
الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف قرب مستشفى الشفاء يعرقل جهود إنقاذ الحياة في غزة
أنجولا تشيد بمشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية
كامل الوزير: الرئيس السيسي وجه بدعم العلاقات الثنائية بين مصر وأنجولا
فى ذكراه الأولى.. قصة زواج حسن يوسف من شمس البارودي وعلاقته بالشعراوي
غارات الاحتلال تستهدف جميع محافظات قطاع غزة
ماذا قال قيادات جامعة القاهرة عن افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو
نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس
حدث ينتظره العالم.. تفاصيل إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل
أخبار العالم

الذهب يقترب من أدنى مستوياته مع انحسار التوترات التجارية وترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي
أ ش أ

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع خلال تداولات الأسواق الآسيوية اليوم الأربعاء، متأثرة بإشارات على انفراج التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتوقع في وقت لاحق من اليوم بشأن خفض أسعار الفائدة.


وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 3,957.42 دولار للأوقية ، في حين تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1% إلى 3,977.76 دولار للأوقية.


وذكر موقع (إنفستنج) الأمريكي أن المعدن النفيس كان قد سجل انخفاضاً حاداً خلال اليومين الماضيين، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أوائل أكتوبر الجاري، وسط تراجع الطلب على الأصول الآمنة.


ويُتوقع على نطاق واسع أن يختتم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه الذي بدأ امس الثلاثاء بخفض جديد للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلا أن تركيز المستثمرين يتجه نحو التوجيهات المستقبلية التي سيقدمها صناع السياسة النقدية.


ويرى محللون أن أي إشارة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول حول احتمال تأجيل خفض الفائدة اللاحق أو استمرار الضغوط التضخمية قد تؤدي إلى ارتفاع العوائد الحقيقية أو قوة الدولار، وهو ما قد يحد من جاذبية الذهب كملاذ استثماري.


وشهدت أسواق المعادن النفيسة والصناعية الأخرى حالة من الهدوء مع قيام المستثمرين بإغلاق مراكزهم قبيل صدور قرار بنك الفيدرالي؛ وارتفعت عقود الفضة الآجلة بنسبة 0.3% إلى 47.45 دولار للأوقية، بينما تراجعت عقود البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1,575.80 دولار للأوقية.


أما عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن فارتفعت بنسبة 0.2% إلى 11,053.20 دولاراً للطن، فيما زادت عقود النحاس الأمريكية بنسبة 0.3% إلى 5.18 دولار للرطل.

