الأسهم الآسيوية تتباين وسط ترقب لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

تباينت أداء الأسواق الآسيوية في تداولات اليوم الأربعاء، مع تركز أنظار المستثمرين على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المقرر أن يختتم في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات واسعة بإقرار خفض جديد للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.



وبينما تلقت الأسهم اليابانية والكورية الجنوبية دفعة من الارتفاعات القياسية في بورصة وول ستريت، تراجعت الأسهم الأسترالية بعد صدور بيانات تضخم فاقت التوقعات، مما قلل من احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الأسترالي.



وفي اليابان، قفز مؤشر نيكي 225 بأكثر من 2% ليسجل مستوى قياسيا جديدا عند 51,311.47 نقطة، بينما بقي مؤشر توبكس دون تغير يذكر.



وذكر موقع (إنفستنج) الأمريكي أن أسهم شركات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي قادت المكاسب بعد ارتفاع سهم إنفيديا بنسبة 5% عقب إعلانها عن بناء سبعة حواسيب عملاقة جديدة للذكاء الاصطناعي لصالح وزارة الطاقة الأمريكية.



أما في كوريا الجنوبية، فقد ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 1.7% مسجلاً مستوى قياسياً عند 4,078.99 نقطة، مدفوعاً بمكاسب قوية لأسهم شركة SK Hynix التي أعلنت عن أرباح قياسية في الربع الثالث بدعم الطلب القوي على شرائح الذاكرة عالية النطاق (HBM) المستخدمة في خوادم الذكاء الاصطناعي.



كما عززت المعنويات في اليابان توقيع اتفاق جديد بين الولايات المتحدة واليابان بشأن المعادن النادرة خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طوكيو.



وفي تطورات التجارة الدولية، تحول التركيز إلى زيارة ترامب المقبلة إلى كوريا الجنوبية، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينج لاستكمال إطار اتفاق يهدف إلى تجنب فرض رسوم وعقوبات جديدة، فيما صرح ترامب بأنه يتوقع خفض التعريفات المرتبطة بمكافحة الفنتانيل على الواردات الصينية ضمن المحادثات الجارية.



وفي الصين، ارتفع مؤشر شنزن شنجهاي CSI 300 بنسبة 0.5%، بينما صعد مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.4%، في حين أغلقت أسواق هونج كونج أبوابها لعطلة رسمية.



أما في باقي الأسواق، فقد تراجع مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بنسبة 0.3%، في حين ارتفع مؤشر نيفتي 50 في الهند بنسبة 0.2%.



وفي أستراليا، انخفض مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.9% متأثراً ببيانات التضخم للربع الثالث، والتي جاءت أعلى من التوقعات، مما دفع المتداولين إلى تأجيل رهاناتهم على خفض الفائدة في نوفمبر المقبل إلى ما بعد نهاية العام.



وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين الرئيسية بنسبة 1.3% خلال الربع، بينما ارتفع مؤشر المتوسط المشذب – وهو المقياس المفضل للبنك الاحتياطي الأسترالي – بنسبة 1.0%، ليرتفع المعدل السنوي إلى 3.0%.