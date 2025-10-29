قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الـ 25 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة
مسؤول إسرائيلي: المفاوضات مع دمشق مستمرة.. وتل أبيب لا تقف خلف حكمت الهجري
انطلاق بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة بمشاركة 15 دولة
من عظمة الفراعنة إلى ذكاء المستقبل.. المتحف المصري الكبير يعكس عبقرية مصر الحديثة
الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف قرب مستشفى الشفاء يعرقل جهود إنقاذ الحياة في غزة
أنجولا تشيد بمشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية
كامل الوزير: الرئيس السيسي وجه بدعم العلاقات الثنائية بين مصر وأنجولا
فى ذكراه الأولى.. قصة زواج حسن يوسف من شمس البارودي وعلاقته بالشعراوي
غارات الاحتلال تستهدف جميع محافظات قطاع غزة
ماذا قال قيادات جامعة القاهرة عن افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو
نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس
حدث ينتظره العالم.. تفاصيل إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأسهم الآسيوية تتباين وسط ترقب لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

الأسهم الآسيوية تتباين وسط ترقب لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
الأسهم الآسيوية تتباين وسط ترقب لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
أ ش أ

تباينت أداء الأسواق الآسيوية في تداولات اليوم الأربعاء، مع تركز أنظار المستثمرين على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المقرر أن يختتم في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات واسعة بإقرار خفض جديد للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.


وبينما تلقت الأسهم اليابانية والكورية الجنوبية دفعة من الارتفاعات القياسية في بورصة وول ستريت، تراجعت الأسهم الأسترالية بعد صدور بيانات تضخم فاقت التوقعات، مما قلل من احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الأسترالي.


وفي اليابان، قفز مؤشر نيكي 225 بأكثر من 2% ليسجل مستوى قياسيا جديدا عند 51,311.47 نقطة، بينما بقي مؤشر توبكس دون تغير يذكر. 


وذكر موقع (إنفستنج) الأمريكي أن أسهم شركات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي قادت المكاسب بعد ارتفاع سهم إنفيديا بنسبة 5% عقب إعلانها عن بناء سبعة حواسيب عملاقة جديدة للذكاء الاصطناعي لصالح وزارة الطاقة الأمريكية.


أما في كوريا الجنوبية، فقد ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 1.7% مسجلاً مستوى قياسياً عند 4,078.99 نقطة، مدفوعاً بمكاسب قوية لأسهم شركة SK Hynix التي أعلنت عن أرباح قياسية في الربع الثالث بدعم الطلب القوي على شرائح الذاكرة عالية النطاق (HBM) المستخدمة في خوادم الذكاء الاصطناعي.


كما عززت المعنويات في اليابان توقيع اتفاق جديد بين الولايات المتحدة واليابان بشأن المعادن النادرة خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طوكيو.


وفي تطورات التجارة الدولية، تحول التركيز إلى زيارة ترامب المقبلة إلى كوريا الجنوبية، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينج لاستكمال إطار اتفاق يهدف إلى تجنب فرض رسوم وعقوبات جديدة، فيما صرح ترامب بأنه يتوقع خفض التعريفات المرتبطة بمكافحة الفنتانيل على الواردات الصينية ضمن المحادثات الجارية.


وفي الصين، ارتفع مؤشر شنزن شنجهاي CSI 300 بنسبة 0.5%، بينما صعد مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.4%، في حين أغلقت أسواق هونج كونج أبوابها لعطلة رسمية.


أما في باقي الأسواق، فقد تراجع مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بنسبة 0.3%، في حين ارتفع مؤشر نيفتي 50 في الهند بنسبة 0.2%.


وفي أستراليا، انخفض مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.9% متأثراً ببيانات التضخم للربع الثالث، والتي جاءت أعلى من التوقعات، مما دفع المتداولين إلى تأجيل رهاناتهم على خفض الفائدة في نوفمبر المقبل إلى ما بعد نهاية العام.


وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين الرئيسية بنسبة 1.3% خلال الربع، بينما ارتفع مؤشر المتوسط المشذب – وهو المقياس المفضل للبنك الاحتياطي الأسترالي – بنسبة 1.0%، ليرتفع المعدل السنوي إلى 3.0%.

تباينت أداء الأسواق الآسيوية تداولات اليوم اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض جديد للفائدة الأسهم اليابانية والكورية الجنوبية بورصة وول ستريت تراجعت الأسهم الأسترالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

الضحايا

تفريغ كاميرات مستشفى قصر العيني والاستعلام عن دخول ضحية جريمة الهرم

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

محمد سامي ومي عمر

ضربت واحد في أسبانيا.. المخرج محمد سامي يروي تفاصيل أزمة ابنته الصحية ومُعاكسة زوجته

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

طارق النبراوي نقيب المهندسين

المهندسين تتقدم بشكوى ضد 27 مرشحا بانتخابات مجلس النواب غدا

الدولار

عقب التراجع.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 28-10-2025

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

في جولة مفاجئة.. محافظ القليوبية يوجه بإزالة الإشغالات وغلق وتشميع مطعمين غير مرخصين يستخدمان لحوما مجمدة مجهولة المصدر ويفترشان الطريق العام بشبرا الخيمة

تدخين

مادة طبيعية غير متوقعة هتخليك تبطل تدخين .. دراسة تؤكد فاعليتها فى علاج الإدمان

محافظ الغربية

محافظ الغربية في جولة مفاجئة بمستشفى طنطا العام الجديد ومحور محلة منوف لمتابعة المشروعات التنموية والخدمات الصحية على أرض الواقع

بالصور

رئيس فورد يتحدى ترامب: السيارات الكهربائية ستستمر دون أموالك

رئيس فورد السابق
رئيس فورد السابق
رئيس فورد السابق

انفجار محركات جنرال موتورز دون سابق إنذار يضع الشركة في مأزق

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

طريقة عمل وجبات دايت لذيذة

طريقة عمل وجبات دايت مشبعة ومذاقها لذيذ
طريقة عمل وجبات دايت مشبعة ومذاقها لذيذ
طريقة عمل وجبات دايت مشبعة ومذاقها لذيذ

نشرة المرأة والمنوعات | الحمل فوق الثلاثي حالة نادرة يناقشها مسلسل محمد سلام.. وهذه مخاطر قضم الأظافر على القلب

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد