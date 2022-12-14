ارتفاع أسعار الألبان والجبن بنسبة 30%.. ما أسباب الزيادة؟

تشهد الأسواق حاليا ارتفاعا في أسعار الألبان والجبن على الرغم من الاكتفاء الذاتي لمصر من الألبان بنسبة 100%، كما أنها تصدر الفائض إلى الخارج، علاوة على النهضة غير المسبوقة التي تشهدها مراكز تجميع الألبان لزيادة إنتاجها.

ارتفاع أسعار الألبان

أسعار الألبان والجبن

ووصل سعر كيلو اللبن الذي يصنع منه الجبن بين 10 و11 جنيها، مقابل 7.5 و8 جنيهات في أكتوبر الماضي، أما كيلو اللبن المعبأ يتراوح سعره ما بين 21 لـ 27 جنيها بالأسواق، أما سعر الجبن الأبيض الطبيعي يتراوح حاليا بين 70 و80 جنيها.

وقال سكرتير شعبة الألبان بغرفة الإسكندرية التجارية، رامي المنوفي، إن أسعار الألبان والجبن الطبيعي ارتفعت في الأسواق بنحو 30% خلال شهر ونصف.

وأضاف المنوفي أن سعر الجبن الأبيض الطبيعي يتراوح حاليا بين 70 و80 جنيها، مقابل 50 و60 جنيها قبل الزيادة، كما ارتفعت أسعار الجبن الرومي ليتراوح سعر الكيلو بين 125 و180 جنيها، مع اختلاف السعر من محافظة لأخرى.

وأرجع المنوفي هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الأعلاف بعد تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في أواخر أكتوبر الماضي نظرا "لأن أغلب احتياجاتنا من مستلزمات إنتاج الأعلاف تأتي مستوردة من الخارج".

وأضاف المنوفي أن نقص المعروض من الأعلاف في الأسواق بسبب أزمة الاعتمادات المستندية ساهم أيضا في ارتفاع الأسعار.

وقال إن أسعار الجبن المعلبة والزبادي المعلب ارتفعت في الأسواق خلال الفترة الماضية، بسبب ارتفاع أسعار اللبن البودرة بعد زيادة الدولار.

وأوضح أنه بعد الزيادات الكبيرة والمتتالية في أسعار اللبن البودرة أصبح اللبن الطبيعي أرخص مقارنة به وهو ما رفع الطلب عليه ما أدى لارتفاع الأسعار.

وتابع: أصبحت الشركات تعتمد على اللبن الطبيعي في الإنتاج بدلا من اللبن البودرة الذي يتم استيراده بالدولار في ظل الأزمات الأخيرة.

ارتفاع أسعار الألبان

ارتفاع أسعار الألبان

ومن جانب آخر قال إيهاب شرابيه، نائب رئيس شعبة منتجي الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن أسعار الألبان ومنتجاتها ارتفعت بشكل كبير جدا خلال اليومين الماضيين، لتتراوح معدلات الزيادة بين 25 إلى 30% مقارنة بأسعار الألبان في موسم الصيف المنقضي، فيما ارتفعت بنسب أعلى من هذا المعدل مقارنة بأسعار العام الماضي .

وأضاف شرابية، أن ارتفاع الأسعار يأتي نتيجة لعدة أسباب من بينها الارتفاع الجنوني لسعر الدولار في المصارف المصرية عن المعدلات السابقة له، فضلًا عن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعاني منها العالم وفي القلب منه مصر، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا.

وأوضح أن سعر كيلو اللبن البقري ارتفع من 8.5 جنيه في الصيف الماضى، إلى 11 جنيها، فيما ارتفع سعر كيلو اللبن الجاموسي إلى 20 و22 جنيها لدى البقالين، فيما سجل سعر فنطاس اللبن الجاموسى زنة 50 كيلوجراما، 900 جنيه، بزيادة تتراوح بين 25 إلى 30% عن الأسعار في موسم الصيف الماضي.

وأشار إلى أنه بالطبع تسبب سعر الألبان في ارتفاع سعر منتجاته مثل الزبادي حيث ارتفع سعر علبة الزبادي الصغيره من 3 إلى 3.5 جنيه، كما ارتفعت أسعار الجبنة البيضاء والتركى (الرومى) 30%.

ارتفاع أسعار الألبان والجبن

سبب ارتفاع أسعار الألبان

وكان البنك المركزي المصري أعلن في 27 أكتوبر الماضي، اتباع نظام سعر صرف مرن يعكس من خلاله سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب "مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار".

ومع تطبيق النظام المرن، شهد سعر صرف الجنيه تراجعا كبيرا، وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 25%، ليتجاوز سعر صرف الدولار مستوى 24.6 جنيه في البنوك.

وارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بنحو 8.92 جنيه (بنسبة 56.6%) ليصل إلى نحو 24.60 جنيه للشراء، و24.68 جنيه للبيع أمس، بحسب بيانات البنك المركزي.

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل توجيهات رئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد في مايو الماضي.

وعانى المستوردون والصناع خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك.