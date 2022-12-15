أستاذ علوم سياسية يوضح رسالة القمة الأمريكية إلى القارة الإفريقية|فيديو

أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أن القمة الأمريكية الإفريقية، بها رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى قارة إفريقيا، بإستعادة الشركاء، و الحلفاء، مضيفاً أن الإستراتيجية الأمريكية التي أعلنت في شهر أغسطس الماضي، حددت إستعادة الحلفاء، و مناطق النفوذ التقليدية للسياسة الأمريكية.

وأضاف طارق فهمي اثناء أستضافته مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الاولى، أن الأفارقة الأن يريدون تحويل الأقوال إلى أفعال ، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي لن يزور اي دولة أفريقية غير مصر، وهذه رسالة بأن حضور القيادة السياسية المصرية، و يطور من العلاقات.



وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن سوف يكون هناك نظام دولي جديد، نظام متعدد الأقطاب، مؤكداً أن النظام سوف يخرج من الإستقطاب الثنائي، إلى نظام حضور أكثر لقوة أخرى دولية و إقليمية .