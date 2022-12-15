جامعة أسيوط تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الطلاب المثاليين من ذوي الهمم

أكد الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تضع طلابها من ذوى الهمم على رأس أولويتها واهتماماتها وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لهم وتهيئة البيئة الجامعية على نحو يلبى احتياجاتهم بما يساهم في دمجهم مع أقرانهم وتيسير سبل الإتاحة لهم والتي تمكنهم من ممارسة حياتهم على نحو طبيعي وتعظيم الاستفادة مما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمة أو صحية أو رعاية اجتماعية وكذلك انخراطهم الإيجابي في مختلف الأنشطة الطلابية الموجودة داخل الجامعة وذلك من خلال اتخاذها لخطوات مسبقة وجادة لرعايتهم وإطلاقها مبادرة موسعة لإعلان جامعة أسيوط "جامعة صديقة لذوى الهمم" الهادفة إلى دعم أبنائنا من ذوى الهمم إلى جانب إنشاء أول مركز رعاية للطلاب ذوى الهمم على مستوى جامعات الصعيد والذي ينفرد باشتماله على أول نادي اجتماعي للطلاب ذوى الإعاقة على مستوى الجامعات.

جاء ذلك تعقيباَ على التقرير المقدم له من الدكتور أحد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حول قيام مركز رعاية الطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية بتنظيم مسابقة الطالب والطالبة المثالية للطلاب ذوى الهمم وإعلان نتيجة أسماء الطلاب الفائزين فى المسابقة على مستوى المركز.

وفى هذا الإطار أشاد نائب رئيس الجامعة بجهود الجامعة الداعمة من خلال المركز لأبنائها الطلاب من ذوى الهمم و توفير فرصة الإتاحة أمامهم للمشاركة وممارسة مختلف الأنشطة الطلابية والتي تساهم فى صقل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم وتوسيع مداركهم باعتبارها أحدى العوامل الشريكة للعملية التعليمية.



وأعلن الدكتور محمد حسين موسى مدير المركز، أن المسابقة أسفرت عن فوز الطالب أحمد كامل طاهر بالفرقة الثانية بكلية التربية بالمركز الأول، وفوز الطالب عبد الرحمن عبد الناصر محمد بالفرقة الثانية بكلية الزراعة بالمركز الثاني، وفوز الطالب جاسر سالم خليفة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بالمركز الثالث، وفوز الطالب عبد الرحمن عشري علام بالفرقة الثالثة بكلية التربية النوعية بالمركز الرابع، أما عن الطالبات فأسفرت المسابقة عن فوز الطالبة رغدا محمد حسين بالفرقة الرابعة بكلية التربية النوعية بالمركز الأول، وفوز الطالبة مروة محمد صادق بالفرقة الرابعة بكلية الآداب بالمركز الثاني، وفوز الطالبة رشا سعد محمود بالفرقة الثانية بكلية الآداب بالمركز الثالث، وفوز الطالبة دميانة هانى عويضة بالفرقة الأولى بكلية التربية النوعية بالمركز الرابع.

وأوضح الدكتور محمد حسين، أن لجنة تحكيم المسابقة ضمت فى عضويتها نخبة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وذلك برئاسة الدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطري ، والدكتور سعودي محمد حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية ، والدكتور محمد أحمد على ، و الدكتور محمد مصطفى حمد ، وأميمة إبراهيم خالد ،والدكتورة أمنية محمد أحمد ، مشيراَ إلى تم تنظيم عدد من المحاضرات و الندوات التدريبية التوعوية و التثقيفية و ورش العمل لتأهيل الطلاب للمسابقة وبمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس و الخبراء و التي تنوعت ما بين " معلومات عامة ، علوم سياسية ، الثقة بالنفس و ضبط الذات ، فن الاتيكيت ، لغة عربية ، لغة انجليزية ، تنمية بشرية ، presentation ، و ذلك تحت إشراف مدير المركز ، و الدكتور أحمد شريت مدير عام الإدارة لرعاية الشباب ، و الدكتور جمال الصاوى المدير الإداري للمركز .

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