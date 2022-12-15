السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة لخدمة ركاب الوجه البحري

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة لخدمة ركاب محافظات الوجه البحرى وذلك يوم السبت الموافق 17 / 12 / 2022 وبيانها كالتالى :



- اعتباراً من يوم السبت الموافق 17 / 12 / 2022 يتم تشغيل قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية حيث يقوم من القاهرة الساعة 18.00 ويصل الإسكندرية الساعة 20.55 وبتركيب [ 8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه ]

- واعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 / 12 / 2022 يتم تشغيل قطار 3008 ثالثة مكيفة الاسكندرية / القاهرة حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 05.35 ويصل القاهرة الساعة 08.30 وبتركيب [ 8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه ]