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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة لخدمة ركاب الوجه البحري

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

 قررت هيئة السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة لخدمة ركاب محافظات الوجه البحرى  وذلك يوم السبت الموافق 17 / 12 / 2022 وبيانها كالتالى :


- اعتباراً من يوم السبت الموافق 17 / 12 / 2022 يتم تشغيل قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية حيث يقوم من القاهرة الساعة 18.00 ويصل الإسكندرية الساعة 20.55 وبتركيب [ 8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه ]  
- واعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 / 12 / 2022 يتم تشغيل قطار 3008 ثالثة مكيفة الاسكندرية / القاهرة حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 05.35 ويصل القاهرة الساعة 08.30  وبتركيب [ 8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه ]   

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السكة الحديد الاسكندرية

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