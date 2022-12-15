الألبوم يضم 8 أغنيات.. تعرف على تفاصيل ألبوم رامي صبري الجديد

كشف المطرب رامي صبري عن تفاصيل ألبومه الجديد معايا هتبدع، والذى من المفترض طرحه يوم 20 من شهر ديسمبر الحالي.



الألبوم يضم 8 أغنيات مختلفة ما بين المقسوم والدراما والكلاسيك ويتم طرحهم على جميع المنصات الموسيقية ابتداءا من يوم 20 ديسمبر الحالي وحتى يوم6 يناير القادم.



وتابع رامي أنه قام بتصوير فيديو كليب واحد بفكرة جديدة لجميع أغاني الألبوم مع المخرج فادي حداد بلبنان.





تفاصيل أغنيات ألبوم رامي صبري.





وكشف رامي صبري عن تفاصيل جميع أغاني ألبومه الجديد والملحنين والموزعين الذين يتعاون معهم فى هذا الأولى وجاء كالأتى



•الأغنية الأولى"معايا هتبدَّع " كلمات وألحان " عزيز الشافعي" توزيع ومكس وماستر" طارق توكل"، هيتم طرحها يوم ٢٣ ديسمبر.



•الأغنية الثانية" يمكن خير" من كلمات "احمد على موسى" والحان "رامي صبري " توزيع ومكس وماستر " طارق توكل" هيتم طرحها يوم "٢٥ ديسمبر ".



•الأغنية الثالثة : "لمابيوحشني" كلمات" احمد على موسى" الحان " رامي صبري" توزيع مكس ومستر

"طارق توكل" وهيتم طرحها يوم ٢٧ ديسمبر.



• الأغنية الرابعة : احنا في حتة تانية كلمات

" محمد القياتي" الحان " رامي صبري" توزيع مكس وماستر " طارق توكل" وهيتم طرحها يوم ٢٩ ديسمبر.

•الأغنية الخامسة "حبينا " كلمات " تامر حسين" الحان " مدين" توزيع مكس وماستر " طارق توكل" وهيتم طرحها " ٣١ ديسمبر”.



•الأغنية السادسة" أنت الاصل" كلمات" تامر حسين" الحان " عزيز الشافعي" وتوزيع مكس وماستر " تميم" وهيتم طرحها يوم ٢ يناير 2024.



• الأغنية السابعة: " بتفتكرني" كلمات " تامر حسين" الحان " احمد حسين" توزيع مكس وماستر " طارق توكل" وهيتم طرحها يوم “٤ يناير 2024”



•الأغنية الأخيرة في الألبوم:"فاكر نفسك هدية " كلمات "احمد علي موسي" الحان " مدين" توزيع مكس وماستر " جلال حمداوي" وهيتم طرحها " ٦ يناير" .



وتابع رامي صبري أنه قام بتصوير غلاف الألبوم فى لبنان مع المصور الفوتغرافي محمود عبد السلام.



