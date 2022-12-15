نسمة تدخل في نوبة بكاء: طليقي حرقلي رجلي ومش سايبني في حالي

كشفت نسمة طه خلف، تفاصيل مؤلمة عن تعرضها للضرب والإهانة على يد طليقها .

وقالت نسمة طه خلف في حواره مع الإعلامية مايا الشربيني في برنامج " ساعة زمن " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، :" تزوجت منذ 7 سنوات ثم انفصلت عن زوجي واطلقت منه بسبب الضرب والإهانة وكان لازم يضربني ويتسبب في إصابة في جسمي ".

وأضافت نسمة طه :" طليقي حرق رجلي وأصابني في دماغي ومكنش بيعالجني"، مضيفة:" اتفقنا على الطلاق وقالي اتنازل عن حاجتي ووافقت وكنت عايزة اطلع سليمة انا وابني لكنه مرضيش يعطيني ابني".

ودخلت في نوبة بكاء على الهواء قائلة :" طليقي مرديش يوريني ابني ومسبنيش في حالي حتى بعد الطلاق ".

وتابعت نسمة طه :" خلال الفترة الأخيرة طليقي كسر شقة شقيقي ومعرفش سبب قيامه بهذا الأمر "، مضيفة:" مفيش حد بيقدر على طليقي والناس بتخاف منه، وأنا مشفتش ابني بقالي سنة ونص ولم الجأ إلى أهل طليقي لأنني شعرت بالخوف ".