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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء الميت ليلة الجمعة.. يفرح بيه ويجعل قبره روضة من الجنة

دعاء الميت ليلة
دعاء الميت ليلة الجمعة

دعاء الميت ليلة الجمعة.. يبحث الكثير عن دعاء الميت ليلة الجمعة، فالدعاء لموتانا أفضل هدية نقدمها لهم، لأنه ينير قبورهم ويجعلها روضة من رياض الجنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم، لذلك سنقدم لكم فيما يأتي أجمل أدعية للميت فاحرصوا على ترديدها.

دعاء الميت ليلة الجمعة

« اللَّهُمَّ اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ».

كيف أتأكد أن الدعاء يصل للمتوفى؟


أنا دائما أدعو لابني المتوفى ولكن كيف أعرف أن الدعاء يصله؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على السؤال: ليس عندي طريقة تجعلني أستطيع أن أقول لك من خلالها كيف تعرفين أن دعاءك يصله.

وأضاف “ممدوح”: ولكن نحن لنا رب وهذا الرب اسمه الكريم الرحيم اللطيف وإن شاء الله سيوصل دعاءك وأثره إلى ابنك ويراضيكي بإذن الله.

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دعاء الميت ليلة الجمعة

• اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.

اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

• اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره.

• يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال، اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

• اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه.

• اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.

كيف أتأكد أن الدعاء يصل للمتوفى دعاء الميت ليلة الجمعة

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