بايدن: ندعم زيادة التمثيل الأفريقي في مجلس الأمن

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن دعم الولايات المتحدة لزيادة التمثيل الأفريقي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال بايدن، في كلمة بمناسبة اختتام القمة الأفريقية الأمريكية "ندعم زيادة التمثيل الأفريقي في مجلس الأمن، ولدينا رؤية من أجل تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأفريقي".

وأعلن بايدن دعمه لانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة الدول العشرين الكبرى، قائلا "ندعم حصول الاتحاد الأفريقي على عضوية مجموعة العشرين".

وأضاف "سنعمل على تخفيف عبء الديون عن الدول الأفريقية وسنطلب موافقة الكونجرس على تقديم 21 مليار دولار لمساعدة أفريقيا".

وتابع بايدن "يجدر أن تكون إفريقيا على الطاولة في كل مباحثات ونحن ندعم تمثيلا دائما لها في مجلس الأمن".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس أن الولايات المتحدة تواصل تعاونها مع الدول الأفريقية بشأن القضايا الملّحة في الوقت الراهن، وذلك في خضم انعقاد القمة الأمريكية الأفريقية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ونشرت الخارجية الأمريكية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن الولايات المتحدة والدول الأفريقية يواصلان تكاتفهما سويا لمواجهة القضايا الأكثر إلحاحا على الساحتين الإقليمية والدولية، كما أوضحت الخارجية الأمريكية أن القمة الأمريكية الأفريقية تضع نصب أعينها الدور الحيوي للمجتمع المدني قوة مجتمعات الشتات الأفريقي في الولايات المتحدة.

وقد تضمنت القمة مجموعة من الجلسات ناقشت عدة موضوعات؛ من ضمنها: التجارة والاستثمار والصحة وتغير المناخ وقضايا السلام والأمن والحوكمة، إلى جانب التعاون في مجال الفضاء.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن استضاف مجموعة صغيرة من القادة في البيت الأبيض لإجراء مناقشة حول الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يُشار إلى أن العاصمة الأمريكية تستضيف أعمال القمة الأمريكية الأفريقية بحضور نحو خمسين من قادة دول القارة الأفريقية. ويتضمن جدول أعمال القمة التي تستمر ثلاثة أيام أوجه التعاون الجديدة بين الولايات المتحدة ودول الأفريقية المشاركة في القمة.