عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شروط لنجاح عملية الحقن المجهري من اول مرة

صدى البلد

قال الدكتور أحمد الصادق مدرس أمراض النساء والتوليد ، أن عملية أطفال الأنابيب تحتاج لإنتاج الكثير من البويضات بسبب فقدان العديد منها أثناء عملية التلقيح، ويعتبر الحل الجذري لعلاج هذه المشكلة إنتاج أعداد مناسبة من البويضات فيما يتعلق بحجمها وكفائتها. 


وقال الدكتور أحمد الصادق  يفضل أن يتراوح حجم البويضة ما بين 18 إلى 22 مل أو أكثر لتصبح ناضجة بدرجة مناسبة للتخصيب. وعلى صعيد أخر، لا يفشل الإخصاب إن كانت البويضة أصغر من 18 مل، إلا أن ذلك الأمر يحد من فرص نجاح العملية . 


وتابع الدكتور أحمد الصادق ، أنه في حال لم يكن حجم البويضات مناسبًا للتخصيب قبل إجراء عملية أطفال الأنابيب، تخضع المريضة إلى بعض الإجراءات العلاجية لتكبير حجم البويضات وتنشيطها، وتشمل هذه العلاجات هرمون البروجسترون لتنظيم الدورة الشهرية، وإذا كانت المريضة تعاني من عدم انتظام دورتها الشهرية، نصف لها هرمون البروجسترون لتنظيم مواعيد الدورة، كما يراقب الطبيب معدل التبويض، ومن ثم يحدد الأيام المناسبة لعملية السحب.


وأضاف  تسحب البويضات بعد الانتهاء من تناول جرعات أدوية التنشيط بنحو أسبوع إلى أسبوعين، وبعد مرور 36 ساعة من آخر حقنة منشطة تصل البويضة إلى 16 ملليمترًا بالتقريب، وعند ذلك يحدد الطبيب موعد السحب المناسب، وتجرى عملية السحب عن طريق إدخال سرنجة ذات سن رفيع بالاستعانة بالسونار  المهبلي، وتسحب البويضات ثم توضع في أنابيب مخبرية تمهيدا لخلطها مع الحيوانات المنوية، وتستغرق هذه العملية حوالي 30 دقيقة.
وأكد  الصادق، أنه لا يقتصر نجاح العملية على حجم البويضات المناسب لطفل الأنابيب فقط، فهناك عدة أمور هامة لنجاح عملية التخصيب، منها عمر السيدة فكلما كانت السيدة المقبلة على عملية طفل الأنابيب أصغر سنًا، زادت نسبة نجاح عملية التخصيب، فالسيدات اللاتي تخطين عمر الأربعين عامًا تقل لديهن فرص نجاح الإباضة.
وأشار إلي ان، من ضمن أسباب نجاح عملية الحقن المجهرى أو أطفال الأنابيب سلامة بطانة الرحم، حيث يجب أن يتراوح سمك بطانة الرحم ما بين 8 إلى 12 مم لأنه المكان الذي تلتصق به البويضة الملقحة، فإن ضعف بطانة الرحم قد يزيد معدل حدوث الإجهاض فور زرع البويضة في الرحم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

انخفاض أسعار الذهب وهذه قيمة عياريّ 18 و21 .. فيديو

من الصحة للمواطنين: لا تتواجدوا خارج المنزل في هذا التوقيت

البطولة تبحث عنه.. الأهلي في كأس العالم للأندية لهذه الأسباب

مستشار وزير التموين: تراجع بسعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الآن

قرار عاجل من السلطات السعودية بشأن دخول مكة والمدينة

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الذهب 30 دولارا للأوقية عالمياً

أسعار الذهب بالفترة المسائية اليوم الخميس.. وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

القنوات المفتوحة لإذاعة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا.. اعرف التردد

هذه الأسر تتوجه إلى مكاتب التموين لإضافة المواليد

مواقيت الصلاة .. اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 22 جمادى أولى 1444

تعليق صادم من مرتضى منصور على مجموعة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

خناقة شوارع في وجود الملكة.. هاري يكشف أسرارا لأول مرة

بسبب رفع الفائدة .. أسهم أوروبا تسجل أسوأ أداء يومي في 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى وفاتها.. حينما احتجبت ماجدة الخطيب 8 سنوات وابتعدت عن الفن

الاعتراف بتقبيل رجل ينقذ فتاة سودانية من الموت رجما بالحجارة .. ما القصة ؟

يقتل ثلث المصابين .. مرض إنفلونزا الإبل يهاجم لاعبي فرنسا قبل نهائي المونديال | تفاصيل

من مصر للعالمية .. رحلة ليلى جوهر لتحويل الطعام في أمريكا للوحات سريالية

فيديو

نجوم ومشاهير رحلوا في 2022.. فيديوجراف

كواليس المونديال| هتاف لا إله إلا الله يتعالى بالمدرجات.. ومغربية تسخر من رونالدو

الأرجنتين وفرنسا .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

فرص عمل بالمحافظات برواتب تتجاوز الـ 6 آلاف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ