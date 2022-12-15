أعراض جدري القرود الغريبة .. لن تتوقعها

يعد جدري القرود من الأمراض التى زاد انتشارها مؤخرا فى مختلف البلدان وهو يختلف عن فيروس الجدري المائي المنتشر بين الأطفال

ويسبب جدري القرود مجموعة من الأعراض أشهرها حبوب وآفات جلدية كبيرة الحجم وكثيفة فى العدد وتنتشر فى مناطق مختلفة من الجسم كاليد والظهر والوجه والمناطق التنالسية.

ولكن ما لا يعلمه كثيرون أن هناك مجموعة من الأعراض الغريبة غير المتوقعة التى تظهر بسبب مرض جدري القرود

ووفقا لما جاء فى موقع "NHS" نعرض لكم أعراض جدري القرود الغريبة غير الافات الجلدية ، وهى:

حُمى

قشعريرة

تورم الغدد الليمفاوية

إنهاك وتعب شديد

آلام في العضلات وآلام في الظهر

صداع الرأس

التهاب الحلق واحتقان الأنف والسعال

قد يعاني المريض من كل أعراض جدري القرود فى وقت واحد أو بعض منها فقط

الصداع والتعب

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