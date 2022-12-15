عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض جدري القرود الغريبة .. لن تتوقعها

جدري القرود
جدري القرود

يعد جدري القرود من الأمراض التى زاد انتشارها مؤخرا فى مختلف البلدان وهو يختلف عن فيروس الجدري المائي المنتشر بين الأطفال

فلوريد ديامين الفضة.. تقنية جديدة لإصلاح تسوس الأسنان

انخفاض كبير في الأسعار.. 10 علامات تكشف الذهب الحقيقي

رخص 560 جنيه .. اِعرف الذهب الأصلي من المغشوش بـ الحركة دي

مفاجأة.. الشاي الأسود يحمي من أمراض خطيرة

ويسبب جدري القرود مجموعة من الأعراض أشهرها حبوب وآفات جلدية كبيرة الحجم وكثيفة فى العدد وتنتشر فى مناطق مختلفة من الجسم  كاليد والظهر والوجه والمناطق التنالسية.

ولكن ما لا يعلمه كثيرون أن هناك مجموعة من الأعراض الغريبة غير المتوقعة التى تظهر بسبب مرض جدري القرود

ووفقا لما جاء فى موقع "NHS" نعرض لكم أعراض جدري القرود الغريبة غير الافات الجلدية ، وهى:

حُمى
قشعريرة
تورم الغدد الليمفاوية
إنهاك وتعب شديد
آلام في العضلات وآلام في الظهر
صداع الرأس

التهاب الحلق واحتقان الأنف والسعال
قد يعاني المريض من كل أعراض جدري القرود فى وقت واحد أو بعض منها فقط

الصداع والتعب
الصداع والتعب

لايفوتك …

تحذير | 6 كلمات تكشف الذهب المغشوش .. اوعى تشتريه

فار فى علبة الكشري.. ابعد عن الأمراض وتعلم طريقة عمله بسهولة

سعره بقى في الأرض.. إزاى تعرف الفرق بين الذهب الأصلى والمغشوش

بورق العنب.. طريقة غريبة لعلاج الدوالي نهائيا

النغزة في الصدر متى تكون مؤشر خطر لأمراض القلب.. جمال شعبان يجيب

اذهب للطبيب فورا إذا شعرت بضيق تنفس عند ربط حذائك.. والسبب صادم

«بعد الغزل وكُلِي يا مراتي» طلقها.. تفاصيل أزمة أبو جوليا وزوجته

فوائد الموز تفوق التوقعات .. أبرزها حرق الدهون وتقوية المناعة

مرض غريب.. ما هو اضطراب الضحك الذي تعاني منه فتاة سورية

اعرف الفرق بين كورونا والمخلوى والأنفلونزا

جدري القرود أعراض جدري القرود أعراض جدري القرود الغريبة مرض جدري القرود احتقان الأنف فيروس الجدري سبب جدري القرود الجدرى المائى مرض جدري جدري الماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار الذهب وهذه قيمة عياريّ 18 و21 .. فيديو

من الصحة للمواطنين: لا تتواجدوا خارج المنزل في هذا التوقيت

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الذهب 30 دولارا للأوقية عالمياً

حصلت قبل كدا | خالد الغندور يكشف عن صدمة جديدة لجماهير الأهلي

قرار عاجل من السلطات السعودية بشأن دخول مكة والمدينة

أسعار الذهب بالفترة المسائية اليوم الخميس.. وعيار 21 مفاجأة

فنانة على الهواء : لو طليقي لسه بيحبني وعايز يرجع أنا موافقة

موضوعات متعلقة

كيف تعرف أنك مصاب بـ التهاب المعدة؟ .. كليفند كلينك يجيب

مش مغص .. ما أسباب التهاب المعدة

انخفاض كبير في الأسعار.. 10 علامات تكشف الذهب الحقيقي

سريع ومغذي.. طريقة عمل طاجن لسان العصفور بالخضار واللحمة

طريقة عمل المكرونة البشاميل بمذاق احترافي

فلوريد ديامين الفضة.. تقنية جديدة لإصلاح تسوس الأسنان

تحذير | 6 كلمات تكشف الذهب المغشوش .. اوعى تشتريه

مش بس اللبن .. 8 أطعمة تقوى الأسنان وتمنع التسوس

ترشيحاتنا

مصطفى قمر: كنت باخد 1500 جنيه في الفرح وحوشت 40 ألف صرفتهم في ليلة.. فيديو

عبد الستار صبري يكشف تفاصيل مؤامرة لاعبي البرتغال على كريستيانو رونالدو

بورصة وول ستريت الأمريكية تسجل أسوأ خسائر في الأسهم منذ 3 أشهر

من هو التقي الحقيقي؟| صفاته وجزاؤه.. وزير الأوقاف يجيب

محيي إسماعيل: "بخاف من الموت وعمري ما حضرت جنازات بسبب القبر"

العشري يقترب من الرحيل عن سموحة.. تعرف على المرشح لخلافته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض جدري القرود الغريبة .. لن تتوقعها

يحمي من 3 أمراض خطيرة.. تعرف على فوائد اليوسفي

في يومه العالمي.. مخاطر غير متوقعة لتناول الشاي بكثرة

فستان زفاف مميز.. إطلالة لافتة لـ شقيقة علي ربيع في فرحها | شاهد

فيديو

نجوم ومشاهير رحلوا في 2022.. فيديوجراف

كواليس المونديال| هتاف لا إله إلا الله يتعالى بالمدرجات.. ومغربية تسخر من رونالدو

الأرجنتين وفرنسا .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

فرص عمل بالمحافظات برواتب تتجاوز الـ 6 آلاف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

اﻟﻤﺰﻳﺪ