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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قفز من أعلى عقار.. التصريح بدفن شخص فى القليوبية

نقل جثة
نقل جثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه عقب قفزه من أعلى العقارات عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على العشيقة.

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وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف غموض واقعة العثور على جثة شخص أسفل أحد العقارات مصابًا بعدة كسور أودت بحياته بمنطقة عزبة اليمن بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
وكشفت التحريات، أن المتوفى ليس من قاطني دائرة المركز، وأنه على علاقة بإحدى السيدات القاطنة بذلك العقار، وأنه كان يأتي إليها أثناء غياب زوجها وأنه في أثناء تواجده معها فوجئ بدخول والدة الزوج إلى الشقة فاختبأ وراء الستارة ولكنها شعرت به فهرب بالقفز من أعلى العقار مما أدى إلى وفاته في الحال.
وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية يفيد بورود إخطار من مأمور مركز شرطة شبين القناطر بعثور الأهالي على جثة شخص ملقاة من أعلى أحد العقارات الكائنة بمنطقة عزبة اليمن بدائرة المركز.

القليوبية محافظة القليوبية الطب الشرعى شبين القناطر جهات التحقيق

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