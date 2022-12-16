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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأغنية والفيديو مبهرين.. رسالة عمرو سلامة لـ ويجز بعد طرح عز العرب

عمرو سلامة
عمرو سلامة

حرص المخرج عمرو سلامة على توجيه رسالة إلى مؤدي الراب ويجز بعد طرحه أغنية عز العرب لنهائى كأس العالم والتى من المفترض أن يقوم بغنائها فى الحفل الذي يسبق مباراة النهائى بين فرنسا والأرجنتين.

ونشر عمرو سلامة أغنية عز العرب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وعلق قائلا: الأغنية والفيديو مبهرين.. شعور بالفخر لكن ممتزج بالمرارة، مرارة الفجوة الدائمة بين الطموح والمسموح". 
 

 

أزمة ويجز مع نقابة المهن الموسيقية

 

وتصدر المشهد الموسيقي أزمة جديدة بين مؤدي الراب ويجز ونقابة المهن الموسيقية عقب إعلان ويجز إحياء حفل نهائى كأس العالم دون الرجوع إلى نقابة المهن الموسيقين لأخذ تصريح بالغناء فى هذا الحفل.
 


نقابة الموسيقيين توضح موقفها من حفل كأس العالم 

 

وكشف الدكتور محمد عبد الله رئيس لجنة التحقيقات والمتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية أن النقابة دائما ما تساند جميع أعضائها وأن أزمة ويجز مع النقابة تتلخص بأنه عضو منتسب ضمن شعبة الراب. 

 

وتابع عبدالله أن جميع مطربي الراب ومؤدي الصوت حضورا إلى النقابة ووقعوا على التعهدات التى أصدرها مجلس النقابة وعلى رأس هذه التعهدات عدم السفر إلى الخارج دون إذن من النقابة. 

 

وأضاف عبد الله أن منذ إعلان النقابة عن هذه التعهدات و يتواجد ويجز فى قطر ولم يصل إلى مصر حتى الآن للتوقيع عليها، ونحن فى النقابة منتظرين عودته للامتثال إلى لجنة العمل والتوقيع على التعهدات التى أصدرها النقيب العام. 

 

وأضاف عبدالله أن فى حالة رجوعه إلى مصر وعدم امتثاله إلى لجنة العمل للتوقيع على التعهدات السابقة كباقي زملائه من مطربين الراب سوف يطبق عليه اللائحة الخاصة بالعقوبات وهي عبارة عن وقف  لمدة أسبوع ثم إلغاء عضويته بشكل نهائى.

عمرو سلامة أغنية عز العرب حفل كأس العالم رسالة عمرو سلامة لويجز أزمة ويجز مع نقابة الموسيقيين

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