وزير الأوقاف: الله خص الهدهد بمعرفة الماء في تخوم الأرض

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الله تعالى يقول في كتابه العزيز (وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ( فالله هو الذي يعطي من يشاء ويمنع عن من يشاء وكل شيء عنده بمقدار.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة، في مسجد العوام بمحافظة مطروح، أن سيدنا عبدالله بن عباس وبعض أهل العلم ، قالوا إن الهدهد أعطاه الله خاصية معرفة الماء في تخوم الأرض.

وأشار إلى أن المسلم يأخذ بالأسباب ويلقي الحب في الأرض ، أما الزارع الحقيقي هو الله ، فهو الذي يقول للشئ كن فيكون.

واستشهد بقوله تعالى (أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (65) إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (66) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (67) أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68) أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ (69) لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ).

وعممت وزارة الأوقاف عنوان: "طلاقة القدرة الإلهية في العطاء والمنع"، ليكون خطبة الجمعة اليوم على جميع المساجد في مصر.

وينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة والخطبة، من مسجد العوام بمحافظة مرسى مطروح، في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

ويقرأ قرآن صلاة الجمعة، القارئ الشيخ محمد عبدالبصير، يعقبها خطبة للدكتور محمد مختار جمعة، في حضور قيادات المحافظة والوزارة بأوقاف مطروح.