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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 7129 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالقليوبية

حملة أمنية
حملة أمنية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية بمحافظة القليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين.

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وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعددا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.


وأسفرت الحملة عن ضبط 29 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 32 متهما بينهم 12 لهم معلومات جنائية وتنفيذ 7129 حكما قضائيا متنوعا وضبط 13 قطعة سلاح ناري وأبيض.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية وزارة الداخلية مكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات قطاع الأمن المركزى

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