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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني رمزي يتعرض لموقف محرج بسبب عادل إمام.. فيديو

هاني رمزي
هاني رمزي

تعرض الفنان هاني رمزي لموقف محرج من إحدى معجباته، بعد طلبها التقاط صورا تذكارية معه.

وأثناء التصوير قامت بالتقاط فيديو قصير لهما لوضعه على صفحتها الشخصية، وقالت أثناء الفيديو مع عادل إمام يا بنات، الأمر الذى وضع هاني رمزي فى موقف محرج لكونها لا تعرف اسمه، وحاول هاني رمزي الخروج من هذا الموقف بطريقة كوميدية فرد عليها قائلا: أنا مش عادل إمام أنا محمد هنيدي . 


هاني رمزي يدعم منتخب المغرب

 

وحرص هاني رمزي على التواجد فى مباراة المغرب وفرنسا والتى خرج فيها المنتخب المغربي من بطولة كأس العالم بعد الأداء المشرف الذى قدمه في البطولة 

وعلق الفنان هانى رمز، على هزيمة منتخب المغرب من منتخب فرنسا بهدفين دون مقابل فى نصف نهائى بطولة كاس العالم 2022 .

 

وكتب هانى رمز عبر حسابة بموقع انستجرام “ كل الشكر والتقدير لكم لقد صنعتم تاريخ جديد بوصولكم المربع الذهبى فخورين بيكم وتمنياتي بدوام التقدم #المغرب #اسود_الاطلس #منتخب_المغرب #كأس_العالم_قطر”.

 

هاني رمزي يتحدث عن المسرح 

 

وقال الفنان هاني رمزي، تعليقا على عودته لتقديم الأعمال المسرحية: "المسرح عنصر هام بالنسبة لي.. وهو في دمي"، متابعا "اختفيت وغبت عن المسرح لفترة ولكني أدركت مدى أهميته، وأسعى للعودة مرة أخرى".

 

 وأضاف “رمزي”، خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، الأعمال المسرحية جماعية والكل يؤثر في غيره، ونسعى لتقديم مضمون فني جيد، ينال إعجاب الجمهور. وفي سياق آخر، تحدث الفنان هاني رمزي، عن دوره بمسلسل "العائدون"، قائلا إن الأعمال الدرامية الوطنية تلعب دورا هاما في تكوين شخصية الشعب المصري، ويجب على الأجيال القادمة إدراك أهمية ما تقوم به الأجهزة الأمنية من تضحيات، من أجل حماية الوطن". 

 

وأكد أن "الأعمال الوطنية شرف لأي فنان.. كنت ضيف في مسلسل العائدون وكنت فخور بما قدمته، والمشاركة في الأعمال الدرامية الوطنية واجب وعلى الجميع المشاركة بها".

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