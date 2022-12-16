الأهلي يعلن رسميا المشاركة في كأس العالم للأندية

أعلن محمد الجارحي، ومحمد سراج الدين، عضوا مجلس إدارة النادي الأهلي، مشاركة الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب محمد الجارحي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: "النادي الأهلي في كأس العالم للأندية رسمياً".

بينما كتب محمد سراج قائلاً: "رسمياً الأهلي في كأس العالم للأندية الحمد لله".

كأس العالم للأندية في المغرب

وكان قد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، برئاسة جياني إنفانتينو، إقامة كأس العالم للأندية في دولة المغرب الشقيقة.

وقال إنفانتينو إنه تم عقد اجتماع للمكتب التنفيذي للفيفا بشأن تحديد البلد المضيف لبطولة كأس العالم للأندية القادمة.

وأضاف أن المجلس قرر منح المغرب شرف استضافة مونديال الأندية 2023، ومنح دولة الإمارات العربية المتحدة شرف استضافة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2023