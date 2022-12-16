إجراء عاجل من بايدن لتجنب شلل الحكومة الأمريكية

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون تمويل مؤقت لمدة أسبوع واحد لتجنب إغلاق الحكومة، وتمديد الموعد النهائي لإقرار الميزانية حتى 23 ديسمبر للسماح لنواب الكونجرس بمزيد من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على ميزانية العام الجديد.

وأقرّ الكونجرس الأمريكي، أمس الخميس، مشروع قانون يمدّد أسبوعاً العمل بالميزانية الحالية للحؤول دون انقطاع التمويل عن الحكومة الفيدرالية و«إغلاق» عدد من مؤسّساتها.

وأقرّ مجلس النواب الأربعاء الماضي مشروع قانون تمديد الميزانية، قبل أن يحصل في مجلس الشيوخ الخميس على تأييد 71 سيناتوراً مقابل 19 صوّتوا ضدّه.

وبذلك يكون الكونجرس قد منح نفسه أسبوعاً إضافياً لكي يتوصّل أعضاؤه من كلا الحزبين إلى اتّفاق على ميزانية 2023.

وينتهي العمل بالميزانية الحالية ليل الجمعة، ما يعني أنّ المؤسّسات الفيدرالية في الولايات المتّحدة مهدّدة بتعليق أعمالها بعد هذا التاريخ إذا لم يمدّد العمل بالميزانية الحالية.

ولو لم يبادر الكونجرس إلى هذا الإجراء، لانقطع التمويل عن الحكومة الفيدرالية ولأصبح عدد كبير من مؤسساتها في حالة «إغلاق»، الأمر الذي يعني بطالة جزئية لمئات آلاف الموظفين.

وفي ظلّ عدم تمكّن الحزبين في الكونجرس من الاتفاق على مشروع قانون ميزانية السنة المالية 2023 ودنوّ أجل انتهاء العمل بميزانية 2022، كان الحلّ المؤقت بتمديد العمل بالميزانية الحالية أسبوعاً ريثما يذلّل الحزبان خلافاتهما.

ووفقاً للتقليد المتّبع في الكابيتول، يتعيّن على الحزبين أن يتّفقا سوياً على أيّ إجراء يتعلّق بالموازنة.

وعلى الرّغم من الانقسامات الحزبية القوية في الكابيتول، فإنّ أغلب البرلمانيين من كلا المعسكرين لا يريدون الوصول إلى «الإغلاق»، لما في ذلك من تداعيات على الكثير من جوانب الحياة لا سيّما قبيل حلول عيدي الميلاد ورأس السنة.

ويأمل الكونجرس إقرار الميزانية بحلول 23 الجاري، كي لا يضطر البرلمانيون إلى قطع عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة للعودة إلى واشنطن لإنجاز هذه المهمة.