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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بندقيتان خرطوش وآلي.. حبس عاطل لحيازته أسلحة ومخدرات بالمرج

حبس
حبس

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وكمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار فيها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك للتوصل لملابسات الواقعة.

وكانت قد تمكنت الأطواف الأمنية بالقاهرة من ضبط أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وكمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بالمرج بقصد الإتجار.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المرج تمكنت من ضبط (عاطل  - مقيم بدائرة القسم) حال إستقلاله دراجة نارية " بدون لوحات معدنية " ، وبحوزته (بندقية خرطوش - بندقية آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2 خزينة بندقية آلية - كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 1.5 كيلو جرام - 2 صديرى واقى - 4 ميزان حساس - مبلغ مالى - 3هاتف محمول) .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية والصديرى بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة ، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه والدراجة لسهولة التنقل، والميزان الحساس للتجزئة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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