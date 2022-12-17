حسن الشامي: موافقة شوقي غريب على تدريب المقاولون العرب “انتحار”

أثنى حسن الشامي نجم المقاولون السابق، على عماد النحاس مدرب المقاولون السابق، مشددا على أنه رفع سقف الطموحات داخل النادي.

قال حسن الشامي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عماد النحاس مدرب مميز يجيد التعامل نفسيا مع اللاعبين بطريقة مميزة"

وأضاف: "عماد النحاس رفع سقف طموحات المقاولون العرب ووصلنا معه للكونفدرالية الأفريقية"

وتطرق للحديث عن قيادة شوقي غريب للمقاولون العرب في الموسم الماضي وقت تراجع نتائج الفريق قال: "موافقة كابتن شوقي غريب في التوقيت ده على قيادة المقاولون بمثابة الانتحار"