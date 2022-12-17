تكثيف الحملات التموينية علي الأسواق في مدن وقري سيناء

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية محافظة شمال سيناء، من الحملات التموينية علي الأسواق والمحلات التجارية في مدن وقري المحافظة، لضبط الأسعار وإلزام التجار بوضع التسعيرة علي السلع في مكان واضح بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.
أسعار مناسبة:
وأكدت أمانى رسلان مدير عام التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، توافر السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة فى مختلف المحال التجارية والأسواق علي مستوي المراكز بالمحافظة.
وأعلنت مدير عام التموين، عن تكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية من خلال الحملات التموينية المكبرة بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية.
وشددت على المرور على الأسواق للتأكد من جودة المعروض من الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن، وكذلك الإعلان عن الأسعار امام المواطنين لحماية المستهلك .