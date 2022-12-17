جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدارس التعليم الفني بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية جدول امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى2022 / 2023 بمدارس التعليم الفنى بنوعياتها "صناع وزراعي وتجاري وفندقي ومزدوج".



جاء ذلك عقب اعتماد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية،لجداول الامتحانات وفقا لمذكرة العرض المقدمة من سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

يذكر أن مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية،قد كرمت الطالب المتميز رياضياً أحمد أسامة عبد الحميد بالمدرسة الإعداية الثانوية الرياضية بإدارة بنها التعليمية، وحضرت طابور الصباح واستمعت للإذاعة المدرسية وتحية العلم.

كما أشادت إبراهيم بانتظام طابور الصباح والتزام الجميع بالحضور مبكرا في طابور الصباح من خلال الكلمة التي وجهتها في الطابور، حيث هنأت الطالب أحمد لحصوله على المركز الأول عالمياً بالبرتغال وحصوله على الميدالية الذهبية وحصوله على المركز الثالث في الخماسي الحديث بالبرتغال وحصوله على الميدالية البرونزية، وبعبارات التقدير والتشجيع للطالب ولإدارة المدرسة المتميزة والمعلمين والمشرفين المتألقين.