ميتى أشوفك .. قصة خضرة محمد خضر صاحبة أشهر المواويل الشعبية

يوافق اليوم السبت 17 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنانة خضرة محمد خضر، التي رحلت عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 1998، وقدمت عدد كبير من أغاني التراث الشعبي والمواويل المعروفة حتى الآن.

خضرة محمد خضر وحياتها

ولدت خضرة محمد خضر، في كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ولها دورها الكبير في الحفاظ على الهوية وتراث الفن الشعبي المصري ومثلت مصر في العديد من المحافل الدولية.

الفنانة الراحلة خضرة محمد خضر من أشهر فنانات الغناء الفلكلورى الشعبي المصري ولها العديد من الأعمال الشعبية في مجال المسرح والإذاعة والتليفزيون والحفلات.

اكتشفها وتزوجها رائد الفن الشعبي الكبير زكريا الحجاوي جامع التراث الموسيقي الشعبي وغنت من مؤلفاته العديد من الملاحم الشعبية للإذاعة الى جانب تقديمها في الحفلات والسهرات فى السرادقات في الموالد والسهرات الرمضانية في جميع أنحاء مصر.

من أشهر أعمال خضرة محمد خضر: قصة أيوب المصري - ميتى أشوفك - نور النبي - قصة النبي يوسف - ابن عروس - ملحمة عمر بن الخطاب - ملحمة خلينا حبايب - يا ابو كف محني - يا حلاوة البنت المصرية - أهل السوق.. الى جانب العديد من المواويل الشعبية منها: عيان با طبيب - رد الجميل - ان خس مالك - الصبر أحسن وغيرها.