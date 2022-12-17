عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة أيوب.. محكمة الإسكندرية: الإفراج عن طبيب تخدير بكفالة 50 ألف

الطفل أيوب
الطفل أيوب

قررت محكمة جنح الرمل الإفراج عن طبيب التخدير المتهم في واقعة وفاة الطفل أيوب بالإسكندرية داخل أحد المستشفيات الخاصة اليوم السبت، بكفالة 50 ألف جنيه، وعرض تقرير الوفاة على لجنة ثلاثية من الخبراء.

وقررت نيابة أول الرمل بالإسكندرية حبس طبيب على ذمة التحقيقات في واقعة وفاه طفل أثناء إجراء عملية بأحد المستشفيات بالإسكندرية واستكمال التحقيقات في القضية، وإحالته لمحكمة الجنح.

مجموعة المهندسين الكشفية تشارك فى اليوم العالمى لذوى الهمم بمكتبة الإسكندرية

صندوق علاج الإدمان يستعرض جهود مكافحة تعاطي المخدرات بمكتبة الإسكندرية

وقد دخل الطفل أيوب أحد المستشفيات الخاصة في الإسكندرية لإجراء منظار استكشافي وفقًا لتوصية أحد الأطباء ولكنه خرج من العملية جثة هامدة، وسط اتهامات من أسرته بالإهمال الطبي الجسيم الذي أودى بحياة طفل رضيع لتنقلب حياة أسرته رأسًا على عقب.

وفي حوارها مع موقع صدى البلد، قالت هدير الرفاعي، والدة أيوب، إن ابنها أصيب بنوبة برد عادية، وبعد الكشف عليه من قبل عدد من الأطباء، نصحها أحدهم بأن تجري له عملية منظار استكشافي، مدتها لا تزيد على الدقائق العشر ليخرج بعد مرور نحو 4 ساعات جثة هامدة. وأشارت إلى أنها حررت محضرًا بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول بمحافظة الإسكندرية، حمل رقم 2840 / 2022، مؤكدة أن المستشفى غير مُجهّز بالإمكانيات اللازمة، حيث حاول الأطباء إنعاش قلب أيوب بالأيدي لعدم وجود أجهزة حديثة.

وأكدت أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ذكرت في تقريرها أن أجهزة المنظار في المستشفى غير صالحة ومتهالكة ولا تتوافق مع المعايير، مشيرة إلى أنها وافقت على طلب النيابة بتشريح الجثة لتأخذ حق ابنها، ولكن حتى الآن لم يصدر تقرير الطب الشرعي برأيه في الواقعة.

وقالت الرفاعي إن ابنها خرج من غرفة العمليات محمولًا على يد أحد أفراد الأمن وليس ممرضة، وهرع جميع الأطباء من الباب الخلفي للمستشفى. الأم تطالب بمحاسب المسئولين عن وفاة رضيعها وطالبت الرفاعي من النائب العام والقضاء المصري العادل بسرعة إصدار تقرير الطب الشرعي الذي لم يصدر حتى الآن رغم مرور 4 أشهر، وصدور قرارات من النيابة باستعجال التقرير، ومحاسبة المتسببين في حرمانها من ولدها الرضيع، وغلق المستشفى.

وأشارت إلى أن حياتها متوقفة منذ وفاة رضيعها فلا تستطيع متابعة أحوال أسرتها ولا أن تعيش حياتها الطبيعة، مناشدة بمعرفة المُتسبب عن وفاة ابنها وفلذة كبدها.

الاسكندرية مكتبة الاسكندرية النائب العام المستشفيات المستشفى الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 320 جنيهًا.. هبوط أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

بعد موافقة صندوق النقد على القرض|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

بيان مهم من الحكومة بشأن قرض صندوق النقد الدولي| تفاصيل

لم يطلب تخفيض الدعم|4 إجراءات حددها صندوق النقد بعد الموافقة على القرض

احنا الأحق.. حقيقة خطاب زملكاوي للفيفا يطالب باستبعاد الأهلي من كأس العالم للأندية

بعد الاتفاق مع صندوق النقد.. تكليف عاجل من الرئيس السيسي للحكومة.. تفاصيل

شوبير يكشف عن سبب عدم مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية

مفاجأة فى القرار .. الزمالك يكشف حقيقة تنازله عن غرامة كهربا

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الخطيب عقب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

حملة شديدة قتلت عشرات الأطفال بهذه الدولة.. ومطالب بطردها من الأمم المتحدة

صدام أهلاوي عربي وريال مدريد ينتظر.. مشوار الأهلي في كأس العالم.. بالمواعيد

الحكومة: البنك المركزي مكلف بالسيطرة على التضخم واستقرار الأسعار

المران الأخير لمنتخب المغرب قبل مباراته مع كرواتيا على برونزية مونديال قطر|صور

موقف بي إن سبورتس من إذاعة مباراة المغرب وكرواتيا على القناة المفتوحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يتفقد مشروع إستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية بتوشكى

تسبب الهالات السوداء وتدمر القرنية.. تحذير طبي من عادة خطيرة نفعلها يوميا

نجت من النار ولم تحترق.. قطعة خشب تفاجئ الجميع بظهور السيد المسيح

السمنة أقل شيء.. ماذا يحدث للأطفال عند تناول المشروبات الغازية

فيديو

مطاردة بالسيارات .. القصة الكاملة للتحفظ على سعد الصغير وزوجته في الهرم

بعد استضافة المغرب للبطولة.. حقيقة مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية| فيديوجراف

قبل نهائي كأس العالم.. ما سر الفيروس الغريب الذي ضرب منتخب فرنسا|فيديو جراف

هالة صدقي مع أولادها على الريد كاربت في حفل دير جست .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ