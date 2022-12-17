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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالب جامعي بكلية الطب فى حادث سير ببني سويف

طالب الطب
طالب الطب

لقي طالب  جامعي  بكلية الطب   مصرعه  إثر انفجار إطار سيارته الملاكى أمام منطقة الحمرايا  شرق النيل  وتم نقل جثة الشاب إلى مستشفى بنى سويف التخصصي  وانتقلت وحدة مرور بنى سويف  إلى مكان الحادث  لمعاينة  السيارة  الوقوف أسباب الحادث.

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تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف  اخطارا من شرطة النجدة  بوقوع حادث سير امام الحمرايا بشرق النيل  اسفر الحادث عن مصرع  محمدحسام فكرى طالب بكلية الطب  ونجل  مدرس كيمياء معروف   بمحافظة بنى سويف   وتبين من المعاينة المبدئية  انفجار  إطار السيارة الملاكى  ادت لاختلال عجلة القيادة   فوقع الحادث   و تحرر محضر بالواقعة  وتولت نيابة مركز بنى سويف التحقيق  .

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