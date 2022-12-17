عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اجتماعات بلجنة برلمانية لمناقشة النهوض بالصناعة خلال الأسبوع الجاري

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود ، عدة اجتماعات خلال  الأسبوع الجاري علي مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، وذلك  لمناقشة عددا من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب من أجل  النهوض بالصناعة تطويرها.

وتناقش اللجنة غدا الاحد ، طلبي الإحاطة المقدمين من  النائبين: شحاتة عبدالحافظ أبو زيد، ومحمود عصام موسى، بشأن الخسائر المترتبة على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 190 لسنة 2022 بشأن حظر تصدير خردة الاستانلس، مما ترتب عليه تكدس الخردة لدى المصانع والمخازن دون أي استفادة للدولة من هذا المنتج غير القابل للاستخدام في السوق المحلي.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من  النائب أحمد السيد مهنى، بشأن التأثير السلبي لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 155 سنة 2021 بفرض رسوم مكافحة إغراق على منتج الفيروسيلكون المصدرة من الصين والهند وروسيا، وأثره على ارتفاع تكلفة الإنتاج وارتفاع الأسعار على المستهلك.

وأيضا ستناقش طلب الإحاطة المقدم من  النائب محمد السيد الحسيني، بشأن العجز الشديد بالمدربين والمهندسين.

وتناقش لجنة الصناعة يوم الاثنين المقبل  طلب الإحاطة المقدم من  النائب سيد قاسم محمد، بشأن تقاعس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن إلزام مستأجري الوحدات الصناعية بمجمع صناعات الغردقة عن تشغيل الوحدات التي تم تخصيصها منذ أكثر من عام أو سحبها منهم لعدم الجدية، وتفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 على المشروعات والمصانع القائمة بمجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وأيضا ستناقش طلب الإحاطة المقدم من  النائب محسن أحمد أبو سمنة، بشأن إغلاق بعض المصانع بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم.

وأيضا ستناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من  النائبة أميرة بهاء الدين أبو شقة، بشأن خطة وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الوزارات المعنية في دعم المصانع المتعثرة وتقديم الدعم الفني والمادي لها، وتيسير إجراءات توفيق أوضاعها مما يسهم في زيادة الإنتاج.

كما ستناقش لجنة الصناعة يوم الثلاثاء المقبل طلب الإحاطة المقدم من  النائب شحاتة عبدالحافظ أبو زيد، بشأن انتشار الحلوى مجهولة المصدر تنتجها مصانع غير معتمدة (بير السلم) تباع للأطفال وتُشكل خطراً كبيراً على صحتهم دون الرقابة على الأسواق من الجهات المعنية.

ومن المقرر أيضا مناقشة  طلب الإحاطة المقدم من  النائب محمود عصام موسى، بشأن مغالاة الحكومة والجهات المعنية وخاصة المحليات في رسوم تقنين أراض وضع اليد للمصانع بمحافظة الإسكندرية، الأمر الذي يحتاج إلى مراجعة وتقديم تيسيرات في رسوم التقنين حتى تتناسب مع رؤية الدولة في النهوض بالقطاع الصناعي.

لجنة الصناعة بمجلس النواب طلبات الإحاطة الصناعة وزير التجارة والصناعة الفيروسيلكون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كانت تبكي أثناء الغسل.. تفاصيل تكشفها صديقة قتيلة بورسعيد

بعد موافقة صندوق النقد على القرض|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

إصابة بالجمجمة وقطع الأذن اليمنى.. ملحن شهير يتعرض لحادث خطير بسبب الجاكوزي

قرار عاجل من الخطيب عقب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

5 ملايين جنيه .. عقوبة صارمة للتلاعب في مواصفات الخبز بالقانون

موقف بي إن سبورتس من إذاعة مباراة المغرب وكرواتيا على القناة المفتوحة

لم يطلب تخفيض الدعم|4 إجراءات حددها صندوق النقد بعد الموافقة على القرض

احنا الأحق.. حقيقة خطاب زملكاوي للفيفا يطالب باستبعاد الأهلي من كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

رد تفاعلي .. كيف حسم متحدث الرئاسة موقف مصر من الأزمات العالمية

عيب التشكيك في زمم الناس.. ميدو يدافع عن سعد سمير| شاهد

5 فضائل لقيام الليل قال عنها النبي .. دار الإفتاء توضح

الوطنية للصحاقة تقرر مد خدمة ضياء رشوان عام والبهنساوى رئيسا لتحرير لبوابة أخبار اليوم

حاولوا يقطعوا لساني.. إعلامية شهيرة تكشف تفاصيل صادمة عن محاولة اغتيالها

تدرس الهندسه النووية.. شاهد ملكة جمال أمريكا لعام 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخاطر عالية جدا.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكبدة النيئة

مهمة في الشتاء.. مشروبات خارقة لرفع المناعة سريعا

مكون رخيص موجود بكل بيت يحمي من السرطان وأمراض القلب.. لن تتوقعه

ما الفرق بين الدواء المصري والمستورد؟.. هانى الناظر يجيب

فيديو

مطاردة بالسيارات .. القصة الكاملة للتحفظ على سعد الصغير وزوجته في الهرم

بعد استضافة المغرب للبطولة.. حقيقة مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية| فيديوجراف

قبل نهائي كأس العالم.. ما سر الفيروس الغريب الذي ضرب منتخب فرنسا|فيديو جراف

هالة صدقي مع أولادها على الريد كاربت في حفل دير جست .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

اﻟﻤﺰﻳﺪ