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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يفتتح المعرض الخيري "دكان الفرحة"

رئيس جامعة الاقصر
رئيس جامعة الاقصر يفتتح المعرض الخيري "دكان الفرحة" تحت رعاي

افتتح الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر اليوم السبت، المعرض الخيري الأول لكلية الفنون الجميلة وذلك ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة دكان الفرحة التي ينفذها صندوق تحيا مصر لرعاية طلاب الجامعات المصرية، بحضور طارق سيف الدين رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، وهشام خليفة مدير إدارة الدعم الاجتماعي بالصندوق، وأحمد حسن مسئول أول الدعم الاجتماعي بالصندوق، وذكاء محمد مدير إدارة النشاط الاجتماعي بجامعة الاقصر، والدكتور وائل الصغير مدير رعاية الشباب بالجامعة.

وأثنى رئيس الجامعة، على إقامة مثل تلك المبادرات على أرض الجامعات وخاصة جامعة الأقصر الوليدة التي تبذل جهودا كبيرة لتأخذ مكانها ضمن جامعات الجمهورية، كما قدم الشكر لكل القائمين على إقامة معرض دكان الفرحة الذي يستمر لمدة يومين لإتاحة الفرصة لأكثر من 2000 طالب وطالبة لاختيار ما يناسبهم من المعرض كهدية من الصندوق.

مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها في أبريل 2019 بهدف تنفيذ أنشطة وبرامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، وتتيح لكل مستفيد اختيار ما يناسبه بحرية تامة، حيث وفرت المبادرة نحو مليون قطعة ملابس مجانا لما يقرب من 350 ألاف مستفيد، حتى الأن.

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