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كرواتيا تفوز بالبرونزية .. وأداء مشرف للمغرب بكأس العالم 2022

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد "احمد دياب "

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية رياضيه لمباراة كرواتيا والمغرب والتى فاز بها المنتخب الكورواتي ليحصد المركز الثالت في بطولة كاس العالم قطر 2022 

وانتهت المباراة بتفوق المنتخب الكورواتي على نظيره المغربي بهدفين لهدف في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.
وجاء هدف كرواتيا الأول في الدقيقة السابعة عن طريق يوسكو جفارديول بضربة رأسية رائعة.
ولكن سرعان ما تعادل المغرب في الدقيقة التاسعة عن طريق أشرف داري بضربة رأسية من متابعة للركلة الحرة الي نفذها حكيم زياش من الجهة اليمنى.

وأصبحت السيطرة بعدها لمنتخب المغرب، وكان على وشك تسجيل هدف تاني في الدقيقة 28، عندما تبادل حكيمي الكرة مع زياش، ليقتحم دفاعات كرواتيا من الجهة اليمنى، ويرسل كرة عرضية لكنها مرت من فوق رأس يوسف النصيري.


ولكن استطاع منتخب كرواتيا تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 42 عن طريق ميسلاف أورسيتش بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليمنى من داخل منطقة جزاء المغرب، لينتهي الشوط الأول بتقدمهم بهدفين لهدف.
وفي الشوط الثاني، كثف لاعيبة منتخب المغرب محاولاتهم لتسجيل هدف التعادل، وكانوا قريبين من ده بالفعل في الدقيقة 75، اما تلقى يوسف النصيري كرة عرضية من الجهة اليسرى مستغلًا خطأ مدافعي كرواتيا في إبعاد الكرة، لكن ليفاكوفيتش تصدى لتسديدته ببراعة.

https://youtu.be/wtd1q8_eeoo

واستمرت محاولات أسود الأطلس، واستمر أيضًا اعتراضهم على قرارات الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم، لكنهم عجزوا عن فك شفرة دفاعات كرواتيا، لينتهي حلمهم الجميل في كأس العالم 2022 باحتلال المركز الرابع، فيما ذهب المركز الثالث للكروات.

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