عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للبنات والشباب .. أرخص سيارة هاتشباك أوتوماتيك في مصر 2022 | صور

سوزوكي سيلاريو موديل
سوزوكي سيلاريو موديل 2022

مازلت السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 تتصدر قائمة السيارات الأوتوماتيكية الأرخص سعرًا في مصر، على الرغم من تقديمها بفئات أخرى ذات ناقل حركة مانيوال مع سعر يبدأ من 249.900 جنيه.

للعائلة .. سعر ومواصفات سوزوكي ارتيجا 2023 في البحرين

تبدأ من 285 ألف جنيه .. سوزوكي سويفت ديزاير 2022

سعر ومواصفات السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 في السوق المصري

ويصل سعر الفئة GL الاوتوماتيكية إلى 299.900 جنيه، حيث دعمت بناقل حركة مكون من 4 سرعات بتقنية الجر الأمامي، متصل بمحرك 1000 سي سي، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 65 حصانا، وعزم دوران 89 نيوتن/متر.

سوزوكي سيلاريو موديل 2022

وتصل السرعة القصوى للسيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 إلى 140 كيلومتر في الساعة، بينما تضم باقة من التجهيزات أبرزها، مكيف هواء، وقفل مركزي، ومرايات جانبية كهربائية، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، وزجاج كهربائي.

سوزوكي سيلاريو موديل 2022

وتحتوي السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 على بلوتوث و 4 مكبرات صوتية، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، إلى جانب حساسات ركن خلفية، ونظام الثبات الالكتروني للمكابح، مع فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD للمكابح، و نظام إيموبليزر ضد السرقة.

سوزوكي سيلاريو موديل 2022

وتضم السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 أماكن تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX، وعدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، بينما ترتكز على جنوط 15 بوصة، بالإضافة إلى مفهوم رباعي الأبواب مع مساحة تخزين خلفية، وإبعاد خارجية بلغت 3695 مم للطول الكلي، و 1655 مم للعرض.

سوزوكي سيلاريو موديل 2022
سوزوكي سيلاريو سوزوكي سيلاريو سيلاريو موديل 2022 سوزوكي سيلاريو موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كانت تبكي أثناء الغسل.. تفاصيل تكشفها صديقة قتيلة بورسعيد

قرار عاجل من الخطيب عقب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

لم يطلب تخفيض الدعم|4 إجراءات حددها صندوق النقد بعد الموافقة على القرض

أحرجه.. رد صادم من كريم بنزيما على رئيس فرنسا بعد هذا الطلب

إصابة بالجمجمة وقطع في الأذن.. ملحن شهير يتعرض لحادث خطير بسبب الجاكوزي

احنا الأحق.. حقيقة خطاب زملكاوي للفيفا يطالب باستبعاد الأهلي من كأس العالم للأندية

موقف بي إن سبورتس من إذاعة مباراة المغرب وكرواتيا على القناة المفتوحة

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدارس القاهرة

ترشيحاتنا

ناروتو داخل جامعة المنصورة تثير الجدل علي السوشيال ميديا.. تفاصيل

في المدارس والجامعات .. إجراء مهم من الصحة لمواجهة أزمة مرضية طارئة

الأدنى منذ 11 سنة .. نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بتونس تبلغ 8.8%

شاهد... ظهور مميز لـ بيج رامي في نهائيات مستر أولمبيا 2022

خبير أمن معلومات يحذر من تحديات السوشيال ميديا.. فيديو

عقب برونزية المونديال.. مودريتش يحسم موقفه من الاعتزال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمينة خليل تستعرض جمالها بفستان ملفت| شاهد

مايا دياب تصدم الجمهور بنيولوك جديد| شاهد

يحميك من أمراض خطيرة.. خبيرة تغذية تشرح فوائد فيتامين ج

هل يستطيع الصيام المتقطع علاج مرض السكري النوع 2

فيديو

طفل شيطان.. رد فعل صادم من قاتلة أمها في بورسعيد | تغطية خاصة

كرواتيا تفوز بالبرونزية .. وأداء مشرف للمغرب بكأس العالم 2022

ليس رسميًا | مفاجأة في انفصال غادة عبدالرازق وزوجها هيثم زنيتا ..فيديو

بـ 1.4 مليون جنيه.. بيع شاشة تليفزيون بسعر خيالي في مصر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

اﻟﻤﺰﻳﺪ