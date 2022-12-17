للبنات والشباب .. أرخص سيارة هاتشباك أوتوماتيك في مصر 2022 | صور

مازلت السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 تتصدر قائمة السيارات الأوتوماتيكية الأرخص سعرًا في مصر، على الرغم من تقديمها بفئات أخرى ذات ناقل حركة مانيوال مع سعر يبدأ من 249.900 جنيه.

سعر ومواصفات السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 في السوق المصري

ويصل سعر الفئة GL الاوتوماتيكية إلى 299.900 جنيه، حيث دعمت بناقل حركة مكون من 4 سرعات بتقنية الجر الأمامي، متصل بمحرك 1000 سي سي، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 65 حصانا، وعزم دوران 89 نيوتن/متر.

سوزوكي سيلاريو موديل 2022

وتصل السرعة القصوى للسيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 إلى 140 كيلومتر في الساعة، بينما تضم باقة من التجهيزات أبرزها، مكيف هواء، وقفل مركزي، ومرايات جانبية كهربائية، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، وزجاج كهربائي.

سوزوكي سيلاريو موديل 2022

وتحتوي السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 على بلوتوث و 4 مكبرات صوتية، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، إلى جانب حساسات ركن خلفية، ونظام الثبات الالكتروني للمكابح، مع فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD للمكابح، و نظام إيموبليزر ضد السرقة.

سوزوكي سيلاريو موديل 2022

وتضم السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 أماكن تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX، وعدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، بينما ترتكز على جنوط 15 بوصة، بالإضافة إلى مفهوم رباعي الأبواب مع مساحة تخزين خلفية، وإبعاد خارجية بلغت 3695 مم للطول الكلي، و 1655 مم للعرض.