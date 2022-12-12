للعائلة .. سعر ومواصفات سوزوكي ارتيجا 2023 في البحرين

تعتبر السيارة سوزوكي ارتيجا واحدة من اشهر السيارات المقدمة داخل الاسواق العربية، والتي تنتمي إلى الفئة العائلية ذات الـ 7 مقاعد، حيث تمتلك السيارة تصميم خارجي كبير نسبيا يعكس المساحة الداخلية، بالاضافة إلى العديد من التجهيزات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعار السيارة العائلية سوزوكي ارتيجا موديل 2023 في البحرين.

سعر ومواصفات سوزوكي ارتيجا 2023 في البحرين

ابرز مواصفات السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2023

تحتوي السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2023 على مكابح ABS مانعة للانغلاق، بالاضافة إلى برنامج التوزيع الالكتروني EBD، مع منظومة الوسائد الهوائية للحماية من مخاطر الاصطدام، كما تحتوي ايضا على قفل مركزي للابواب، وعدد 4 زجاج كهربائي، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية التحكم.

سعر ومواصفات سوزوكي ارتيجا 2023 في البحرين

وتضم السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2023 مكيف للهواء، مع نظام صوتي ترفيهي ومدخل AUX و USB، بالاضافة إلى بعض التجهيزات ومنها شاشة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، مع امكانية التوصيل بالجوال، ودعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف.

سعر ومواصفات سوزوكي ارتيجا 2023 في البحرين

وتتمتع السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2023 بمحرك 1500 سي سي، يتكون من 4 اسطوانات، يمكنه ضخ قوة اجمالية بلغت 103 حصانا، و 138 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء بتقنية الجر الامامي للعجلات.

سعر ومواصفات سوزوكي ارتيجا 2023 في البحرين

وتصل السرعة القصوى للسيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2023 إلى 170 كيلومتر في الساعة، بينما تستغرق مدة زمنية قدرها 13.5 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر من نقطة السكون 0.

اسعار السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2023 في البحرين

تقدم السيارة الفئة الاولى من السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2023 داخل السوق البحريني بقيمة قدرها 4.800 دينار، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية نحو 5.100 دينار.