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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات | ثبات أسعار سوزوكي سياز 2022

سوزوكي سياز موديل
سوزوكي سياز موديل 2022 

شهدت القائمة السعرية لسيارات شركة سوزوكي اليابانية، حالة من الثبات داخل السوق المصري، حيث استقرت جميع اسعار السيارات المقدمة محليًا عند القائمة السابقة، ومنها النسخة سياز موديل 2022 والتي ثبتت اسعارها لتبدأ من 384.900 الف جنيه.

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سوزوكي سياز موديل 2022 

سعر السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 في مصر 

تقدم السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 من خلال فئتين من التجهيزات، حيث تقدم الفئة الاولى GL بسعر 384.900 جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية GLX نحو 424.900 جنيه.

سوزوكي سياز موديل 2022 

مواصفات السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 

تحتوي السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 على عدد 2 من وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS، ومكيف هواء، وقفل مركزي، ومرايات جانبية كهربائية، بالاضافة إلى مكابح مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD، مع واجهة أمامية تضم مصابيح حادة المظهر.

سوزوكي سياز موديل 2022 

وتضم السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 نظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى زجاج كهربائي، وتجهيزات اخرى تتضمن شاشة عرض الوسائط المتعددة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، إلى جانب حساسات ركن وكاميرا خلفية لسهولة التحكم.

سوزوكي سياز موديل 2022 

وتستمد السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، بينما ينتج المحرك قوة اجمالية قدرها 104 حصانا، وعزم دوران 138 نيوتن/متر، مع القدرة على التسارع من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 12 ثانية.

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