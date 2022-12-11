شاحنة صغيرة الحجم .. سوزوكي جيمني في ثوب جديد |صور

تعتبر السيارة جيمني واحدة من الطرازات الشهيرة ذات الطابع الرياضي، والتي خرجت من اسطول الساموراي الياباني العريق سوزوكي، حيث تمتلك السيارة العديد من الملامح الخارجية والداخلية المميزة، والتي دفعت موالف تعديل السيارات الايطالية زد مود باعادة اكتشاف تلك النسخة ومنحها الكثير من الترقيات.

القدرات الفنية للسيارة سوزوكي جيمني

سيارة سوزوكي جيمني

تعتمد السيارة سوزوكي جيمني على محرك تيربو سعة 1500 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 170 حصانا، و 270 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة للعجلات بواسطة ناقل سرعات يدوي مكون من 5 نقلات.

سيارة سوزوكي جيمني

وخضعت السيارة سوزوكي جيمني إلى رحلة من التعديلات الخاصة بانظمة التعليق، حيث ارتفع الخلوص الارضي بنسبة 75 مم، و مع ترقية الاطارات بنسبة 25 مم، بينما ظهرت السيارة بجنوط ذهبية اللون من تصميم هندسي مميز قياس 15 بوصة.

سيارة سوزوكي جيمني

وظهرت الاطارات الخارجية للسيارة بنقوش بارزة وغائرة تتسم مع الطبيعة الخاصة بها، والتي سوف تمنحها الافضلية على الطرق الوعرة، إلى جانب تحول الجزء الخلفي إلى بيك اب صغير الحجم، مع طلاء خارجي غامق مدعوم ببعض اللمسات، وعتبات جانبية بارزة بعض الشيء.

سيارة سوزوكي جيمني

ويذكر أن السيارة سوزوكي جيمني نيكست سوف تنطلق من زد مود عبر 22 نسخة فقط مع اطلالة رياضية انيقة تحمل الجانب الرياضي، وتجعل جيمني تظهر في ثوب جديد من اطلالة البيك اب.