دور الشباب في الجمهورية الجديدة.. جامعة عين شمس تستضيف مصطفى الفقي اليوم

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بجامعة عين شمس، ندوة بعنوان دور الشباب في الجمهورية الجديدة للمفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، اليوم الأحد، الساعة 12 ونصف ظهرا بقاعة المؤتمرات الكبرى في كلية الصيدلة.

وذكرت أسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس، أن ندوة دور الشباب في الجمهورية الجديدة تأتي تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ويدير الحوار الدكتور حاتم ربيع رائد أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بجامعة عين شمس، وتنسيق أحمد خالد منسق عام الأسرة.

وكلية الحقوق جامعة عين شمس، حفل استقبال لطلاب جنوب السودان الجدد للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، بحضور الملحق الثقافي لسفارة جنوب السودان.

كما عقد مجلس قطاع شؤون التعليم الطلاب بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع، جلسته بحضور وكلاء كليات الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأعضاء اللجنة الدائمة والأعضاء من الخارج.