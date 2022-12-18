عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دور الشباب في الجمهورية الجديدة.. جامعة عين شمس تستضيف مصطفى الفقي اليوم

الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بجامعة عين شمس، ندوة بعنوان دور الشباب في الجمهورية الجديدة للمفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، اليوم الأحد، الساعة 12 ونصف ظهرا بقاعة المؤتمرات الكبرى في كلية الصيدلة.

txt

الأمم المتحدة تعرض فيلما عن اللغة العربية من إنتاج جامعة عين شمس

txt

حفل استقبال سنوي لطلاب جنوب السودان الجدد بحقوق عين شمس

وذكرت أسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس، أن ندوة دور الشباب في الجمهورية الجديدة تأتي تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ويدير الحوار الدكتور حاتم ربيع رائد أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بجامعة عين شمس، وتنسيق أحمد خالد منسق عام الأسرة.

وكلية الحقوق جامعة عين شمس، حفل استقبال لطلاب جنوب السودان الجدد للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، بحضور الملحق الثقافي لسفارة جنوب السودان.

كما عقد مجلس قطاع شؤون التعليم  الطلاب بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع، جلسته بحضور وكلاء كليات الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأعضاء اللجنة الدائمة والأعضاء من الخارج.

أسرة طلاب من أجل مصر المركزية جامعة عين شمس ندوة الجمهورية الجديدة الدكتور مصطفى الفقي كلية الصيدلة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفتاة الوحيدة التي لا تندم على صورة طفولتها.. من هي وكيف أصبحت في سن العشرين| شاهد

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبد الله

صدمتان في 10 أيام.. الإعلامي جابر القرموطي يعلن عن وفاة شقيقه الثاني

أحرجه.. رد صادم من كريم بنزيما على رئيس فرنسا بعد هذا الطلب

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدارس القاهرة

قرار عاجل من النيابة بشأن مطاردة سعد الصغير لزوجته وأسرتها بحدائق الأهرام

منخفض جوي سيبيري يؤثر على مصر والسعودية و3 دول أخرى

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة عين شمس: نتبع سياسات الجيل الرابع .. برامج علمية مشتركة مع المؤسسات العالمية المرموقة.. دعم فكر ريادة الأعمال بين الشباب.. تعزيز ثقافة الرقمنة والتنمية المستدامة في المجتمع

رئيس "عين شمس": نسعى كي نكون في مصاف جامعات الجيل الرابع

كشوف الأسماء وأماكن اللجان لطالبات بنات عين شمس

الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

ترشيحاتنا

الإسكان تبدأ تسليم قطع أراضي بغرب أسيوط .. اليوم

عندما تغلق كل الأبواب أمامك وتشعر بالضيق والهم.. ردد دعاء النبي

حفرة 40 مترا.. حبس 10 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بالبساتين

شبيهة أستون مارتن .. IM LS7 الكهربائية تخطف الأنظار | صور

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه الساحل الشرقي

حقيقة رفض وليد الركراكي تدريب منتخب البرازيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل رأس السنة .. تناولى كوبا من هذا المشروب لفقدان الوزن سريعا

البيض مليء بالعناصر الغذائية ومصدر رئيسي للبروتين

5 أطعمة لزيادة بكتيريا الأمعاء الجيدة

قبل حفل ختام مونديال قطر 2022|شاهد.. أغرب إطلالات ويجز خلال الفترة الأخيرة

فيديو

فناء مدرسة يتحول إلى صالة أفراح فخمة .. ما القصة ؟ فيديوجراف

موقف بنزيما من نهائي كأس العالم .. وقرار صادم من ميسي

لا أعباء على المواطن.. تفاصيل جديدة عن قرض صندوق النقد الدولي| تغطية خاصة

طفل شيطان.. رد فعل صادم من قاتلة أمها في بورسعيد | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

اﻟﻤﺰﻳﺪ