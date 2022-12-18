نشرة المرأة والصحة.. أغرب إطلالات ويجز قبل حفل ختام كأس العالم وفوائد غير متوقعة للفت

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة والمتنوعة في مجالي المرأة والصحة على مدار الساعات الماضية، كان أبرزها:

هدّد كأس العالم بالتأجيل .. تعرف على أعراض فيروس الإبل

تصدر فيروس الإبل حديث العالم فى الأيام الماضية وذلك بعد إصابة 3 لاعبين من المنتخب الفرنسي به مما جعل هناك احتمال كبير لـ تأجيل مباراة نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.

يحمي من السرطان ويرفع المناعة .. ماذا يحدث للجسم عند تناول اللفت

لا يعرف معظم الأشخاص فوائد اللفت ويعتقدون أنه مجرد نوع من المخللات فقط يفتح الشهية ومذاقه طيب ولكن قيمته أكبر من ذلك بكثير ويمكن استغلاله فى أطباق متعددة مثل الجراتان والمحشي والسلطة.



مكون رخيص موجود بكل بيت يحمي من السرطان وأمراض القلب.. لن تتوقعه

يستخدم الثوم في مطابخ مختلف أنحاء العالم، كما أنه يعد علاجًا منزليًا واسع الاستخدام، خصوصا وأن استخدامات الثوم لا تنتهي أبدًا ونعرض لكم فوائد فص ثوم واحد، وذلك وفقا لموقع WebMD.



قبل حفل ختام مونديال قطر 2022|شاهد.. أغرب إطلالات ويجز خلال الفترة الأخيرة



أعلنت منظمة الفيفا عن تفاصيل حفل ختام كأس العالم واختارت شعار: “لا تتأخروا!" ومن بينها حضور المغنى المصري ويجز االذي اعتاد على ارتداء بعض الازياء الغريبة والتى نعرضها لكم فى هذا التقرير

