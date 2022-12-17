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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هدّد كأس العالم بالتأجيل .. تعرف على أعراض فيروس الإبل

فيروس الابل
فيروس الابل

أصبح فيروس الإبل حديث العالم مؤخرًا بعد فتكه بـ 3 لاعبين من المنتخب الفرنسي مما جعل هناك احتمال كبير لـ تأجيل مباراة نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.

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وتكمن خطورة  فيروس الإبل ليس فى نوعية الأعراض ولكن فى شدتها حيث إن نسبة الإصابة به 35 % وفقا لآخر الإحصائيات وهو إحدى سلالات فيروس كورونا. 

لذا من المهم معرفة بعض المعلومات عن فيروس الإبل بعد انتشاره فى بعض البلاد العربية وفى مقدمتها أعراض هذا الفيروس القاتل.

فريق فرنسا
فريق فرنسا

ووفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية فإن فيروس الإبل هو الاسم الشائع لإحدى أنواع فيروس كورونا المستجد والمعروفة باسم متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وتتمثل أعراض فيروس الإبل فى أعراض مشابهة لباقي سلالات فيروس كورونا  حيث تظهر أعراض تنفسية معتدلة إلى المرض التنفسي الحاد الوخيم والوفاة، وهى: الحمى والسعال وضيق التنفس والالتهاب الرئوي وأعراض مَعدية معوية مثل الإسهال.

وسمي هذا المتحور الناتج من فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية باسم فيروس الإبل لارتباطه بالعدوى البشرية من الجِمال العربية في العديد من الدول الأعضاء في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

والأكثر عُرضة للإصابة بالمضاعفات الخطيرة، هم: كبار السن، وأصحاب الجهاز المناعي الضعيف، والمصابين بأمراض مزمنة، مثل أمراض الكلى والسرطان وأمراض الرئة المزمنة وارتفاع ضغط الدم والأمراض القلبية الوعائية والسكري، أكثر عرضة للإصابة بالمرض الوخيم.

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