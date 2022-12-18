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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيمان العاصى تخطف أنظار جمهورها بإطلالة جديدة

صدى البلد

شاركت الفنانة إيمان العاصي ، متابعيها بعدة صور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات  “إنستجرام”.

 

وعلقت ايمان العاصى “ I will honor Christmas in my heart and try to keep it all the year ”.
 

ويذكر أن أحدث أعمال إيمان العاصي السينمائية فيلم "فارس" وتدور أحداثه في سياق الأكشن الإثارة والغموض، وتتمحور الأحداث حول "فارس" الذي يجسده أحمد زاهر و"وعد" التي تقوم بدورها الفنانة إيمان العاصي.

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

صلاح عبد الله إيمان العاصي اعمال ايمان العاصي الفنانة ايمان العاصي ملك احمد زاهر نهال عنبر

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