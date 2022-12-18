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رئيس التحرير
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مرأة

أبرزها آلام البطن.. 6 أعراض تدل على تجلط الدم في الكلى

أخطرها رقم 2 .. 6
أخطرها رقم 2 .. 6 أعراض على تجلط الدم في الكلى!

الخثار الوريدي الكلوي هو نوع من الجلطات الدموية وهي مصنوعة في أوردة الكلى التي تعمل على تصريف الدم. بسبب تكوين جلطة دموية في الكلى ، لا يتم إزالة الأوساخ من الجسم بشكل صحيح. بسبب زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والفشل الكلوي. بصرف النظر عن هذا ، في كثير من الحالات ، تثبت هذه الحالة أيضًا أنها قاتلة.

تظهر أيضًا جميع الأعراض التي تظهر عند وجود حصوات في الكلى في حالة تخثر الدم. في مثل هذه الحالة ، من الأفضل استشارة خبير وإجراء الاختبار قبل القفز إلى أي استنتاج بنفسك.

أعراض تجلط الأوردة الكلوية

وفقًا لـ Webmd ، فإن تكوين الجلطة الدموية في الكلى مميت للغاية. لهذا السبب من المهم للغاية الانتباه إلى الأعراض المحتملة. في مثل هذه الحالة ، يمكنك مراقبة هذه العلامات-

  • آلام في البطن أو الساق أو الفخذ
  • دم في البول
  • حُمى
  • القيء أو الغثيان
  • تورم الساق
  • صعوبة في التنفس

لماذا تتشكل جلطة دموية في الكلى؟

تتشكل جلطات الدم في الجسم فجأة أحيانًا. لا يوجد سبب واضح لذلك. ومع ذلك ، هناك بعض العوامل التي تعمل على زيادة فرصه. وتشمل هذه الجفاف، واستخدام موانع الحمل أو العلاج بالإستروجين ، والأورام ، وإصابة الظهر أو البطن ، والتاريخ العائلي لأمراض الكلى ، والمتلازمة الكلوية ، واضطرابات تخثر الدم.

كيف يتم تشخيص الخثار الوريدي الكلوي؟

وفقًا لتقرير نُشر في NCBI ، يعد التصوير المقطعي المحوسب (CT) هو الاختبار الأكثر دقة لتشخيص تجلط الأوردة الكلوية. بصرف النظر عن هذا ، يمكن أيضًا اكتشافه عن طريق اختبار البول - تحليل البول ، الموجات فوق الصوتية ، التصوير بالرنين المغناطيسي.

علاج الخثار الوريدي الكلوي

يعتمد علاجها على مقدار حدوث التخثر ، وكذلك ما إذا كان قد حدث في كلتا الكليتين إذا كانت الجلطة صغيرة ، فقد ينصحك طبيبك بالراحة حتى تتضح الأعراض من ناحية أخرى ، يتطلب علاج الجلطات الكبيرة والخطيرة الأدوية أو الغسيل الكلوي أو الجراحة.

كيفية منع تجلط الدم في الكلى

لا توجد طريقة مؤكدة لتجنب هذه الحالة الطبية ولكن لتقليل فرصه ، يمكنك البقاء رطبًا واتباع أدوية ترقق الدم إذا كنت تعاني من اضطراب تخثر الدم.

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