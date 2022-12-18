أبرزها آلام البطن.. 6 أعراض تدل على تجلط الدم في الكلى

الخثار الوريدي الكلوي هو نوع من الجلطات الدموية وهي مصنوعة في أوردة الكلى التي تعمل على تصريف الدم. بسبب تكوين جلطة دموية في الكلى ، لا يتم إزالة الأوساخ من الجسم بشكل صحيح. بسبب زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والفشل الكلوي. بصرف النظر عن هذا ، في كثير من الحالات ، تثبت هذه الحالة أيضًا أنها قاتلة.

تظهر أيضًا جميع الأعراض التي تظهر عند وجود حصوات في الكلى في حالة تخثر الدم. في مثل هذه الحالة ، من الأفضل استشارة خبير وإجراء الاختبار قبل القفز إلى أي استنتاج بنفسك.

أعراض تجلط الأوردة الكلوية

وفقًا لـ Webmd ، فإن تكوين الجلطة الدموية في الكلى مميت للغاية. لهذا السبب من المهم للغاية الانتباه إلى الأعراض المحتملة. في مثل هذه الحالة ، يمكنك مراقبة هذه العلامات-

آلام في البطن أو الساق أو الفخذ

دم في البول

حُمى

القيء أو الغثيان

تورم الساق

صعوبة في التنفس

لماذا تتشكل جلطة دموية في الكلى؟

تتشكل جلطات الدم في الجسم فجأة أحيانًا. لا يوجد سبب واضح لذلك. ومع ذلك ، هناك بعض العوامل التي تعمل على زيادة فرصه. وتشمل هذه الجفاف، واستخدام موانع الحمل أو العلاج بالإستروجين ، والأورام ، وإصابة الظهر أو البطن ، والتاريخ العائلي لأمراض الكلى ، والمتلازمة الكلوية ، واضطرابات تخثر الدم.

كيف يتم تشخيص الخثار الوريدي الكلوي؟

وفقًا لتقرير نُشر في NCBI ، يعد التصوير المقطعي المحوسب (CT) هو الاختبار الأكثر دقة لتشخيص تجلط الأوردة الكلوية. بصرف النظر عن هذا ، يمكن أيضًا اكتشافه عن طريق اختبار البول - تحليل البول ، الموجات فوق الصوتية ، التصوير بالرنين المغناطيسي.

علاج الخثار الوريدي الكلوي

يعتمد علاجها على مقدار حدوث التخثر ، وكذلك ما إذا كان قد حدث في كلتا الكليتين إذا كانت الجلطة صغيرة ، فقد ينصحك طبيبك بالراحة حتى تتضح الأعراض من ناحية أخرى ، يتطلب علاج الجلطات الكبيرة والخطيرة الأدوية أو الغسيل الكلوي أو الجراحة.

كيفية منع تجلط الدم في الكلى

لا توجد طريقة مؤكدة لتجنب هذه الحالة الطبية ولكن لتقليل فرصه ، يمكنك البقاء رطبًا واتباع أدوية ترقق الدم إذا كنت تعاني من اضطراب تخثر الدم.