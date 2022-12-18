أسباب ثورة أشرف حكيمي ضد رئيس الفيفا عقب خسارة المغرب أمام كرواتيا

وجه أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب انتقادات لاذعة لجيان انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بسبب الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة أسود الأطلسي أمام نظيرة كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم قطر 2022 .

وحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن أشرف حكيمي "أهان" إنفانتينو رئيس فيفا، بسبب الأخطاء التحكيمية التي وقعت في مباراتي فرنسا ثم كرواتيا.

وأضافت الصحيفة أن حكيمي تمالك أعصابه قليلا وهدأ من ثورته ، ثم قدم له الاعتذار على ما بدر منه تجاه انفانتينو رئيس الفيفا.



وأفادت قناة "Magenta TV" الألمانية فإن مراسلها شاهد ما لم يرى مثله من قبل في منافسات كأس العالم، عندما اشتبك حكيمي مع رئيس فيفا، موجهًا له عبارات غاضبة ، حيث قال "لماذا لا تريد أن يحصل المغرب على ميدالية في كأس العالم؟"

وخسر منتخب المغرب أمام منافسه كرواتيا برونزية كأس العالم بعد بطولة قوية قدمها اسود الاطلس ليصبح أول منتخب عربي أفريقي يصل لهذا الدور في المونديال .