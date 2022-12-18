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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سوشيال ميديا.. الفيفا يدرس التراجع عن مشاركة 48 منتخبا بكأس العالم .. و كهربا يوجه رسالة لجمهور الاهلى

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

مهيب عبد الهادي: الفيفا يدرس التراجع عن مشاركة 48 منتخبا بكأس العالم

 

كشف الإعلامى مهيب عبد الهادي، عن وجود اتجاه فى الفيفا للتراجع عن وجود 48 منتخبا في كأس العالم والابقاء على الوضع الحالى. 

 

بعد الهتاف بـ اسمة فى المدرجات .. كهربا يوجه رسالة لـ جمهور الاهلى | شاهد 

 

وجه محمود كهربا، نجم النادى الأهلي ، رسالة لـ جمهور الاهلى بعد الهتاف بـ اسمة فى المدرجات ، ونشر فيديو عبرحسابة بموقع انستجرام . 

 

صدمتان في 10 أيام.. الإعلامي جابر القرموطي يعلن عن وفاة شقيقه الثاني

 

أعلن الإعلامي جابر القرموطي عن وفاة شقيقه جلال اليوم بعد صراع مرير مع المرض، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر».

 

شاهد رد فعل زوجة أحمد راتب على صورة جرافيتي له

 

تداول عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تيك توك ” فيديو لـ رد فعل زوجة الفنان الراحل أحمد راتب على صورة جرافيتي له. 

مصر الأهلى كهربا جابر القرموطي النادي الأهلي كأس العالم

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