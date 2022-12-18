سوشيال ميديا.. الفيفا يدرس التراجع عن مشاركة 48 منتخبا بكأس العالم .. و كهربا يوجه رسالة لجمهور الاهلى

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

كشف الإعلامى مهيب عبد الهادي، عن وجود اتجاه فى الفيفا للتراجع عن وجود 48 منتخبا في كأس العالم والابقاء على الوضع الحالى.

وجه محمود كهربا، نجم النادى الأهلي ، رسالة لـ جمهور الاهلى بعد الهتاف بـ اسمة فى المدرجات ، ونشر فيديو عبرحسابة بموقع انستجرام .

أعلن الإعلامي جابر القرموطي عن وفاة شقيقه جلال اليوم بعد صراع مرير مع المرض، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر».

تداول عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تيك توك ” فيديو لـ رد فعل زوجة الفنان الراحل أحمد راتب على صورة جرافيتي له.