مفاجأة .. موعد حفل ويجز في نهائي كأس العالم 2022

يترقب عشاق كرة القدم الحفل النهائي لكأس العالم 2022، والذي يقام اليوم الأحد 18 ديسمبر، حيث أعلن مطرب الراب الشهير «ويجز» عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أنه من المقرر أن يشارك في الاحتفال بأغنية جديدة.

وكانت أغنية «عز العرب» لـ ويجز تم طرحها على السوشيال ميديا ولاقت إشادات واسعة من جمهوره، لذا يترقبون موعد حفلة ويجز في نهائي كأس العالم 2022.

ويستعد مطرب الراب الشهير لإعادة تقديم أغنية «عز العرب» لايف في حفل الختام النهائي بكأس العالم المقرر عقده اليوم 18 ديسمبر.

وكانت قد تداولت كثير من الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن إلغاء حفل ويجز في نهائي كأس العالم 2022.

موعد حفل ويجز في نهائي كأس العالم 2022



ويغني ويجز بين شوطي مباراة فرنسا والأرجنتين.

وأكد عاصم تاج مدير أعمال ويجز، في تصريحات لـ عمرو أديب في برنامج «الحكاية» إن ما يتم تداوله شائعات ليس لها أساس من الصحة، وأن ويجز سوف يغني في حفل ختام مونديال قطر 2022.

ويقام نهائي كأس العالم اليوم بين فرنسا والأرجنتين في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.