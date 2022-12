أعلنت قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة كأس العالم 2022 وقنوات الكأس القطرية بث مباراة الأرجنتين وفرنسا مجانًا عبر قناتهما المفتوحة.

موعد مباراة فرنسا والأرجنتين فى نهائي كأس العالم 2022

ويلعب منتحب الأرجنتين وفرنسا في تمام الساعة الخامسة مساءًا على ستاد لوسيل في نهائي كأس العالم.

وأعلنت قناة بي إن سبورتس والكاس إذاعة مباراة نهائي كأس العالم 2022 ترددها المفتوح 11054 H 27500 وهو نفس ما قامت به قنوات الكأس التي تذيع المباراة عبر ترددها 12245 H 27500.

90 قناة مفتوحة تنقل مباراة نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين

وبخلاف نقل المباراة على المفتوحة في بي إن وقنوات الكاس فسوف تنقل المباراة عبر 90 قناة ومنصة في مختلف أنحاء وقارات العالم وهم :

