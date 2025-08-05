عبدالقادر عرض 30 مليون لفسخ عقده مع الأهلي والنادي رفض.. إعلامي يكشف التفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام، أن أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي عرض على مسئولي النادي دفع 30 مليون جنيه في مقابل الحصول على الاستغناء، وهو ما قوبل بالرفض التام.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: مسئولي الأهلي رفضوا مبدأ رحيله بهذا الشكل، لأن النادي يريد بيعه بمبلغ كبير مع الاستفادة مستقبلا من الإضافات المالية.

وأضاف: واقعيًا الاهلي لا يريد منحه الاستغناء في يديه، حتى لا ينتقل لنادي الزمالك مباشرة. وحتى الآن الموقف مُعلق بالنسبة لعبدالقادر.

وأتم: قد يتم حسم الملف خلال الساعات المقبلة، ومن الوارد انتقاله خارج مصر.