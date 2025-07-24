الخطيب يحبط محاولات أحمد عبدالقادر.. وموعد حسم صفقة المهاجم

يواجه النادي الأهلي رئاسة محمود الخطيب أزمة كبيرة مع أحمد عبدالقادر لاعب الفريق بسبب رفضه الرحيل خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وطلب أحمد عبدالقادر الرحيل المجاني عن طريق فسخ التعاقد مع الأهلي حتى يتيح له الانتقال بشكل مجاني لأي فريق.

ورغم محاولات الأهلي لجلب عروض خارجيه للاعب لكن تم رفضها من قبل أحمد عبدالقادر مثل عرض الحزم السعودي.

ووصل عرضان جديدان للنادي الأهلي من بعض الأندية المصرية ولكن راتب اللاعب حال دون إتمام الصفقة.

وعلم النادي الأهلي عن اتفاق أحمد عبدالقادر مع إدارة الزمالك للانضمام للفريق بعد نهاية عقده مع الأحمر.

ويحاول الأهلي الحصول على لاعب جديد خلال الميركاتو الصيفي الحالي وذلك لتعويض رحيل وسام أبو علي.

وتحدث الأهلي مع البنك لمعرفة طلباتهم المالية للموافقة على بيع أسامة فيصل مهاجم الفريق.

وحسب مصادر بالأهلى فإن عرض شراء أسامة فيصل مقابل ٤٠ مليون جنيه، على أن يتم إرسال ٢٠ مليون جنيه لإتمام الصفقة، وتقسيط الباقى على مدار الموسم المقبل.

بينما طلبت إدارة البنك الأهلى الحصول على مبلغ ٥٠ مليون جنيه نظير رحيل اللاعب، بعدما كانت طلبت ٧٥ مليون جنيه

ومن المتوقع حسم الصفقة في الأسبوع المقبل خلال جلسة تجمع الخطيب بمسؤولي البنك الأهلي