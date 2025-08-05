جمال الكشكي: انتخابات الشيوخ عكست مشهدا حضاريا يعبر عن وعي المصريين

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، أن مجلس الشيوخ المصري له جذور تاريخية تعود إلى دستور 1923، حين أُطلق عليه آنذاك مجلس الشيوخ، والذي جاء انعكاسًا لتجليات الحركة الوطنية بعد ثورة 1919

وقال جمال الكشكي، خلال لقاء له مع برنامج “الحياة اليوم”، أن ما شهده اليوم خلال إنتخابات مجلس الشيوخ، يعكس مشهد حضاري يعبر عن وعي المواطن المصري، مؤكدا أن ما لفت نظره كان التنظيم الجيد وتيسير الإجراءات داخل اللجان.

وتابع الكاتب الصجفي جمال الكشكي، أن الدولة المصرية كانت حريصة على إتاحة المشاركة السياسية لجميع المواطنين، مؤكدا أنه كان هدفا لتوسيع مساحة المشاركة السياسية والديمقراطية.