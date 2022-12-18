عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوى عاملة الوادي الجديد تنظم ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية

صدى البلد

 

عقدت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد ، ندوة توعية تحت عنوان: "المناخ مسئوليتي والسلوكيات البيئية وتأثيرها على المناخ"، وذلك بمقر شركة فوسفات مصر بأبو طرطور بالمحافظة، وتنفيذ دورة تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة لـ 15 متدربة بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرى اللواء صبيح بمركز الفرافرة بالمحافظة. 

 

وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية ، أن الندوة تناولت تحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل وطرق مواجهة المخاطر لنشر ثقافة  السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمنشآت المحافظة.

 وعرضت الشركة دورها فى توفير بيئة عمل امنه ومناخ صحى وذلك لتوعية جميع الحاضرين بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة.

 

وفي سياق آخر أضاف مدير المديرية انه في إطار اهتمام المديرية  بالمرأة في جميع المجالات وتمكينها اقتصاديا، وتكثيف الدورات التدريبية للفتيات وتدريبهم على مهن حرفية يحتاجها سوق العمل تماشبا مع رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة، تم تنفيذ دورة تدريبية للفتيات من أبناء المحافظة، برعاية من اللواء ا. ح دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب السيد المحافظ.

 

1
1
2
2
4
4
5
5
6
6

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1200 جنيه تاني.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

بيج رامي يخسر لقب مستر أولمبيا 2022

مساعدات ومنح لشراء شقة الزوجية من بنك ناصر| تفاصيل

تحذير عاجل من قوات أمن كأس العالم قبل المباراة النهائية بساعات

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم والجرام يخسر 150 جنيها

حقيقة تمرد لاعبي الأهلي ضد كولر

ترجتها بالشهادة قبل ما تخلص عليها| اعترافات صادمة تكشفها فتاة بورسعيد المتهمة بإنهاء حياة أمها

نهائي مستر أولمبيا وعرض بيج رامي

ترشيحاتنا

أسئلة واضحة ومفيش سياسة.. تعليمات عاجلة لواضعي امتحانات نصف العام لطلاب المدارس

خوفا من تدهور صحته.. البابا فرنسيس يوقع وثيقة للتنازل عن منصبه

شيء مبهر.. أبو الغيط: صحوة غير مسبوقة تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسي|فيديو

شوبير يكشف عن بديل محمد عبدالمنعم في لقاء الأهلي وفاركو بالدوري

مواجهات الأرجنتين وفرنسا.. التاريخ يبشر التانجو في كأس العالم قطر 2022

حسابك في أمان.. القانون يحفظ بياناتك البنكية رغم التعديلات الضريبية |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رجل يعثر على صرصار داخل طعامه على متن قطار هندي

كارثة غذائية.. تناول الجوافة بهذه الطريقة تصيب أطفالك بالحصوات البولية

جنات ليست الأولى.. فنانات يشعلن مواقع التواصل بـ «برنس الحمام»|صور

حالة نادرة.. ولادة طفلة هندية بـ4 أرجل

فيديو

فناء مدرسة يتحول إلى صالة أفراح فخمة .. ما القصة ؟ فيديوجراف

موقف بنزيما من نهائي كأس العالم .. وقرار صادم من ميسي

لا أعباء على المواطن.. تفاصيل جديدة عن قرض صندوق النقد الدولي| تغطية خاصة

طفل شيطان.. رد فعل صادم من قاتلة أمها في بورسعيد | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ