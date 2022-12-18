قوى عاملة الوادي الجديد تنظم ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية

عقدت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد ، ندوة توعية تحت عنوان: "المناخ مسئوليتي والسلوكيات البيئية وتأثيرها على المناخ"، وذلك بمقر شركة فوسفات مصر بأبو طرطور بالمحافظة، وتنفيذ دورة تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة لـ 15 متدربة بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرى اللواء صبيح بمركز الفرافرة بالمحافظة.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية ، أن الندوة تناولت تحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل وطرق مواجهة المخاطر لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمنشآت المحافظة.

وعرضت الشركة دورها فى توفير بيئة عمل امنه ومناخ صحى وذلك لتوعية جميع الحاضرين بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة.

وفي سياق آخر أضاف مدير المديرية انه في إطار اهتمام المديرية بالمرأة في جميع المجالات وتمكينها اقتصاديا، وتكثيف الدورات التدريبية للفتيات وتدريبهم على مهن حرفية يحتاجها سوق العمل تماشبا مع رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة، تم تنفيذ دورة تدريبية للفتيات من أبناء المحافظة، برعاية من اللواء ا. ح دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب السيد المحافظ.

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